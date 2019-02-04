Спорт Следующим соперником Усика может стать Поветкин – промоутер

2019-02-04 22:00 138

Следующий бой украинского боксера Александра Усика должен состояться 18 мая в США. Промоутер Эдди Хирн считает, что вероятными соперниками украинца могут стать россияне Александр Поветкин и Денис Лебедев.

Следующим соперником абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика может стать российский боксер Александр Поветкин. Об этом Boxing Social сообщил 1 февраля промоутер Эдди Хирн.

"Ищем ему соперника. Им может стать Александр Поветкин. Не так много желающих выходить в ринг против Александра. Боксеры не хотят проигрывать", – сказал он.

Промоутер не исключил, что в ринг против украинца выйдет россиянин Денис Лебедев.

По словам Хирна, следующий бой Усика должен состояться 18 мая в США.

В 2018 году Усик выиграл три боя. 27 января в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии он победил Майриса Бриедиса из Латвии, 21 июля в финале турнира он был сильнее россиянина Мурата Гассиева, а 10 ноября Усик завершил год успешной защитой титула с британцем Тони Беллью.

Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring. Он также признан лучшим боксером 2018 года по версии World Boxing Association и американского издания BoxingScene.

22 сентября 2018 года Поветкин проиграл нокаутом чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа из Великобритании. Для Поветкина нокаут от Джошуа стал первым в карьере.



