Политика Луценко ответил, почему Интерпол не хочет искать Януковича

2019-02-06 21:00 165

 

"Интерпол отказывает нам в любых решениях о международном розыске по любым чиновникам", - сказал генпрокурор

Интерпол отказывает Украине в объявлении в международный розыск бывших высокопоставленных чиновников, потому что представители РФ "блокируют файловый комитет" организации. Об этом сегодня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает ВВС Украина.

"Стало понятно, что Интерпол отказывает нам в любых решениях о международном розыске по любым чиновникам, в отношении любых вероятно совершенных ими тяжких преступлений", - сказал Луценко.

"Януковича не объявили в международный розыск даже за расстрел на Майдане, Захарченко не объявили, того же Безлера, Курченко, Клименко - не объявили", - добавил он.

По словам генпрокурора, представители РФ "блокируют" файловый комитет Интерпола.

"Не хочу брать на себя оценку деятельности руководства Интерпола, скажу лишь одно: представители Российской Федерации и других дружественных ей стран блокируют файловый комитет, который постоянно присылает нам письмо: "Согласно пункту 4 отказываем". Пункт 4 - это вероятные политические мотивы", - объяснил Луценко.

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