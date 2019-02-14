Украина В Киеве полиция накрыла бордель, работавший под вывеской массажного салона

2019-02-14 15:12 183

В Киеве 31-летняя женщина открыла бордель, который замаскировала под массажный салон. Под ее руководством работали восемь девушек, которые получали от 1000 до 3000 гривен за час.

Как сообщает издание Информатор со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, организатором пикантного бизнеса оказалась 31-летняя женщина. Проститутки в "салоне" работали в несколько смен, прикрывая предоставление интимных услуг массажем.

Она выполняла роль администратора: принимала звонки и деньги от клиентов, а также размещала рекламные объявления об эротическом массаже в сети Интернет. Полученные деньги организатор распределяла следующим образом: 60% забирала себе, остальные - отдавала девушкам. За «взрослые» развлечения мужчины платили путанам до 3000 гривен.

Правоохранители провели обыски по адресу предоставления сексуальных услуг и по месту жительства сутенерши. Во время следственных действий мы изъяли деньги, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

Злоумышленнице объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.