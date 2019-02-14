Украина Укрпочта рассказала, где и когда получить монетизированные субсидии

2019-02-14 22:00 309

В марте-мае 2019 года в рамках реализации пилотного проекта все пенсионеры, которых обслуживает АО «Укрпочта», будут получать субсидии наличными деньгами через почтальонов в день получения пенсии.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе почтового оператора.

«Укрпочта будет доставлять в течение действия пилотного проекта субсидии тем пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту (около 1,1 млн клиентов) и будет оказывать максимальное содействие своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным фондом Украины», — говорится в сообщении.

Все пенсионеры, которых обслуживает Укрпочта, будут получать субсидии наличными деньгами через почтальонов в день получения пенсии. Таким образом, они будут иметь возможность не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению.

Кроме того, Укрпочта доставит около 4 млн получателей субсидий персональное сообщение о размере субсидии и возможности ее получения «живыми деньгами».

«Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты компания доставит каждому получателю (около 4 млн граждан) персональное сообщение о размере субсидии, за что назначена субсидия и как ее получить деньгами», — подчеркивает оператор почтовой связи.

Сейчас в почтовом ведомстве готовятся к бесперебойному обеспечению выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через Укрпочту.

«Такая задача полностью соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через Укрпочту. Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Наоборот, мы надеемся, что благодаря новой системе монетизации субсидий наши клиенты смогут получить дополнительные средства на свои расходы , контролируя потребление энергии. С учетом организации процесса выдачи субсидий — он максимально прост и удобен для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной ведомости в двух», — сказал генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

В компании добавляют, что срок действия пилотного проекта — март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении/невнедрении.

Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства на оплату услуг за предыдущий календарный месяц (в марте — за февраль, в апреле — за март, в мае — за апрель).

Как сообщалось, правительство на заседании 5 февраля принял решение о запуске в марте этого года программы монетизации субсидий, которая позволит украинцам получить «живые деньги» на оплату коммунальных услуг. Параллельно будет действовать вторая программа монетизации, по которой субсидианты смогут получить выплаты наличными за неиспользованные услуги в конце отопительного сезона.