Детали Бродского с позором выгоняют из НОК за воровство и коррупцию

2019-02-17 10:22 42

Михаила Бродского исключат из Национального олимпийского комитета. Президента Федерации баскетбола Украины только в декабре избрали членом Исполкома НОК, однако вскоре после этого он начал требовать деньги из федераций других видов спорта.

Сразу после избрания, которое состоялось 22 декабря прошлого года, президент ФБУ начал созваниваться с коллегами из других Федераций с целью обсудить поступления средств на сборы спортсменов. Несколько руководителей Федераций подали заявления о вымогательстве.

«Государственного финансирования критически не хватает. Бродский считал, что сможет использовать свои связи для того, чтобы повысить финансирование спортивных организаций из дополнительных фондов», - отмечает источник в НОК.

По его словам, схема Бродского выглядела так: вначале он предлагал президентам федераций своё содействие в получении дополнительных средств; а когда понял, что тактика не срабатывает, стал прямо требовать деньги. В полицию руководители спортивных органов обратились только после того, как Михаил Бродский заявил, что в случае неуплаты ему фиксированной суммы, он приложит максимум усилий, чтобы те не получили финансирование в полном объеме. «Требовались колоссальные суммы – от $25 до $50 тыс. Бродский хорошо понимал финансовое состояние отдельных федераций и потому варьировал таксу. Заявления написали 2 человека», - добавляет собеседник.

Отмечается, что перед тем, как пойти в полицию, президенты федераций хотели решить вопрос с главой НОК Сергеем Бубкой. Сообщается, что в конце января в НОК состоялась закрытая встреча, на которой присутствовали 9 глав федераций. Они просили исключить Бродского из Исполкома, а также найти рычаги давления на него. На встрече присутствовал соратник Михаила Бродского Николай Томенко, который является вице-президентом НОК. Ему удалось договориться с коллегами о неразглашении. Однако вскоре после этого выяснилось, что по Бродскому ведется расследование о неправомерном присвоении части бюджетных средств, выделенных на Федерацию баскетбола Украины. Бубка посчитал его «токсичным» для НОК и «дал добро» на ход дела. «Хищение средств на уровне 2,5 млн грн. Результаты аудита были переданы правоохранителям, те открыли производство», - отмечает собеседник.

Из Исполкома НОК Бродского должны исключить на ближайшем заседании. В Федерации готовятся обыски.

Ранее СМИ сообщали, что Михаил Бродский подозревается в перевозке наркотиков.