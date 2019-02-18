Детали Спортсмени вимагають від Порошенко припинити переслідування Тимофія Нагорного

2019-02-18 08:16 195

У вівторок, 19 лютого в адміністрації Президента України відбудеться офіційне вручення листа олімпійських чемпіонів, чемпіонів та призерів чемпіонатів світу, до Президента України в знак протесту проти політичного переслідування Тимофія Нагорного.

« Ми, видатні спортсмени України, олімпійські чемпіони, чемпіони та призери чемпіонатів світу, склали та підписали лист до Президента України, про нашу стурбованість що до політичного переслідування мецената та засновника волонтерського руху в Україні Тимофія Нагорного… » - написали в своєму листі-зверненні видатні українські спортсмени України.

На врученні будуть присутні: Яна Клочкова, Ельбрус Тадеєв та інші видатні спортсмени України, які в разні роки прославляли нашу країну.

26 січня 2019 року Тимофій Нагорний, розпочав безстрокове голодування у зв’язку із подовженням незаконного арешту до 26 березня 2019 року та в знак протесту проти його безпідставного арешту із заподіянням травм що спричинили шкоду його здоров’ю, та тримання його під вартою без здійснення жодних слідчих дій.

Єдиний свідок та начебто потерпілий Олексій Душутін, на підставі заяви якого висунуто обвинувачення та підозра Тимофію Нагорному, знаходиться в міжнародному розшуку за злочини скоєні в РФ, та на суди по його (Душутіна) допиту не з’явився жодного разу із п’яти, що свідчить про те що він системно ухиляється від слідства та правосуддя.

Натомість, видатні спортсмени України, друзі та однодумці Тимофія Нагорного наполягають, що всі звинувачення необґрунтовані та порушують права людини. Треба зауважити, що в Україні діє презумпція невинуватості і поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. Тим часом вже чотири місяці Тимофій Нагорний знаходиться в СЗО СБУ в повній інформаційній та комунікаційній ізоляції. До того, Тимофій витримує постійний тиск з боку СБУ які провокують та вмовляють на підписання угоди зі слідством а по суті визнання провини та зізнання в злочині який Т. Нагорний не скоював.

Хронологія подій:

02.10.2018р. - Тимофія Нагорного було затримано співпрацівниками СБУ із застосуванням не виправданих особливо жорстких заходів, в наслідок чого Т. Нагорний отримав ушкодження хребців шийного відділу та проходив лікування як в СЗО СБУ, так і в Транспортній лікарні м. Києва №1.

03.10.2018р. - Т. Нагорному була висунута підозра у скоєні низки злочинів в тому числі за ст. 111 Державна зрада. У звинувачувальному акті міститься приблизно наступне : « Планував створити політичну партію, яка мала брати участь у виборах до Верховної Ради України, ( і начебто) яка в політичній діяльності мала лобіювати інтереси РФ». Підставою такого звинувачення є участь Тимофія Нагорного на Марші Миру в протест проти війни на Донбасі, в якому Нагорний брав участь на запрошення Бориса Нємцова, в українському національному одязі, з українською символікою, та на якому його було затримано (отримав 5 діб адміністративного арешту). Начебто на думку співпрацівників СБУ під час арешту Нагорного було завербовано працівниками ФСБ РФ.

04.10.2018р. - у Печерському районному суді м. Києва суддею Л. Цокол було винесено ухвалу про запобіжний захід у вигляді застави у 528000 грн.

13. 10.2018р. - Тимофія Нагорного по факту внесення застави на відповідні рахунки було звільнено з СІЗО СБУ.

Тут потрібно відмітити що за дивним збігом суддю Ларису Цокол, яка на думку багатьох політиків є най неупередженим та незаангажованим суддею, після цього рішення Вища рада правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол.

22.10. 2018р. - об 11.00 Представниками СБУ було проведено брифінг на якому було оприлюднене відео негласних слідчих дій (Т. Нагорний заявив, що воно сфальшоване) на якому начебто розкриваються злочинні наміри, та оголошено Тимофія Нагорного як агента ФСБ РФ.

В цей же день та час Т. Нагорного викликає слідчий СБУ на ознайомлення з матеріалами справи.

В той же день о 13.00 за скаргою прокурора на рішення Печерського районного суду а саме судді Л. Цокол про запобіжний захід у вигляді застави, було призначено та проводиться судове засідання апеляційного суду в м. Києві на якому відміняється ухвала про заставу 528000 грн та Т. Нагорного беруть під варту до 30.11 2018 року.

27.11.2018р. - в тому ж Печерському районному суд м. Києва за заявою прокурора було ухвалено продовження проведення слідства з 03 грудня 2018 року по 03 квітня 2019 року.

28.11.2018р. - допит свідка та потерпілого Душутіна О., в Печерському районному суді м. Києва не відбувся у зв’язку з не явкою самого Душутіна. Розгляд справи перенесли на 15 січня 2019 року.

29.11.2018р. - Печерському районному суд м. Києва та так само за клопотанням прокурора було продовжено термін тримання під вартою Т. Нагорного по 27 грудня 2018 року.

22.12.2018р. - в апеляційному суді м. Києва, адвокати Т. Нагорного заявили відвід колегії суддів, та апеляційний розгляд до цього часу не відбувся, при тому що скарга на рішення Печерського районного суду м. Києва втратила свою актуальність 27 січня 2019 року. Тобто неаконне рішення не оскаржене з провини апеляційного суду м. Києва.

15.01.2019р. - допит свідка та потерпілого Душутіна О., в Печерському районному суді м. Києва не відбувся у зв’язку з неявкою самого Душутіна. Розгляд справи перенесли на 22 січня 2019 року.

22.01.1019р. - допит свідка та потерпілого Душутіна О., в Печерському районному суді м. Києва не відбувся у зв’язку з неявкою самого Душутіна. Ухвалою суду у клопотанні прокурора про допит свідка Душутіна відмовлено у зв’язку з системною неявкою останнього в суд та неможливістю встановити його місце перебування.

26.01 2019 року в Печерському районному суді м. Києва продовжено на два місяці строк тримання під вартою Т. Нагорного до 26 березня 2019 року. Апеляційний розгляд за скаргою адвокатів відбудеться в апеляційному суді м. Києва 22 лютого 2019 року.