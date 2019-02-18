Детали Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности из-за нарушений прав верующих в Украине

2019-02-18 18:02 36

Главы Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) выступил с видеообращением к официальным лицам ООН, ОБСЕ, ЕС и других стран в связи с фактами массовых нарушений прав человека в Украине и реальной угрозой эскалации религиозных конфликтов.

«От имени верующих Украинской Православной Церкви обращаюсь ко всем неравнодушным представителям международных организаций. Наша Церковь является крупнейшей конфессией Украины, которая насчитывает более 12 тысяч общин. Эти храмы и монастыри посещают миллионы граждан Украины, которые любят свою страну и свой народ, неустанно молятся о прекращении войны и установлении мира на своей Родине. Но, к сожалению, православные верующие Украины стали заложниками политической игры первых лиц государства, которые втянули в эти процессы и Константинопольского Патриарха Варфоломея, что уже привело к многочисленным столкновениям на религиозной почве», - отметил в видеосообщении епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

По его словам, попытка создания единой поместной Церкви в Украине, что должна была увенчаться примирением, вместо этого привела страну к новым противоречиям и конфликтам.

«Сегодня храмы нашей Церкви, что имеет тысячелетнюю историю, захватывают, верующих бьют, а государственные чиновники заставляют священнослужителей УПЦ переходить в поддерживаемую Президентом Украины «новую Церковь», - сообщил епископ.

В обращении к международным организациям епископа Барышевского Виктора также говорится о том, что парламент Украины принял закон, обязывающий все религиозные организации внести изменения в свои исторические названия, включив в них сведения, не соответствующие действительности.

По мнению епископа Барышевского Виктора, этот закон является прямым вмешательством государства в дела Церкви, нарушает не только базовые права человека, но и европейский принцип автономии религиозных организаций.

«Мы никогда не отрицали нашу духовную связь с Русской Православной Церковью, от которой Украинская Православная Церковь получила независимость во всех административно-управленческих и финансово-хозяйственных вопросах в соответствии с Томосом о независимости и самостоятельности, дарованного нашей Церкви еще в 1990 году. Несмотря на это, Президент и другие политики пытаются обвинить нас в несуществующих «связях с Москвой», «сепаратизме», «пропаганде русского мира», навешивая на наших верующих политические ярлыки, которые не имеют ничего общего с церковной жизнью», - подчеркнул епископ.

Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) призвал официальных лиц европейских и международных институтов вмешаться в события, происходящие в Украине, в соответствии с их полномочиями и мандатами, которые предусматривают право высказываться, действовать и защищать справедливость по помощью современных инструментов дипломатии, права и правосудия.

«Мы приглашаем всех заинтересованных журналистов, правозащитников, чиновников ООН, ЕС и других стран, - приехать в Украину и увидеть воочию все, что происходит, чтобы детально изучить наше сложное положение. Со своей стороны мы уже несколько лет информируем международный правозащитный механизм, систему специальных докладчиков ООН по свободе религии и убеждений, Совет по правам человека ООН, ОБСЕ о фактах нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви и будем продолжать это делать», - отметил в своем видеообращении к международным организациям епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба).