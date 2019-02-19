Детали Блеск и нищета судейских куртизанок Голосеевского районного суда Киева

2019-02-19 21:50 84

О многих судьях Голосеевского районного суда г. Киева ходят просто невероятные легенды. То они активно выносят судебные решения против участников Революции Достоинства, что является основанием для законного увольнения, люстрации и как следствие лишения права занимать любые государственные должности сроком на 10 лет. То они прячут многомиллионные доходы и многочисленное имущество.

Единственная судья Голосеевского районного суда Киева, которую практически приобщали к лику святых, была Екатерина Плахотнюк. Однако и на солнце есть пятна, и Екатерина Григорьевна не стала исключением.

Ее неоднократно обвиняли в истеричности, раздвоении личности, политической ангажированности, белой горячке, а также мужененавистничестве. Но, обо всем по порядку. Как оказалось, Екатерину Плахотнюк крайне раздражают свободные слушатели, которые на законных основаниях посещают ее судебные заседания. Истеричными криками “выйди вон, сотри видео!”она пыталась выставить представителя проекта “Открый суд” из зала судебных заседаний, даже не осознавая, что она фактически нарушает один из главных принципов судопроизводства – гласность судебного процесса. Был ли такой поступок обоснован незнанием судьей закона или желанием вершить “правосудие” за закрытой дверью, ни руководство суда, ни Екатерина Плахотнюк пояснить не удосужились.

Более того, Екатерина Григорьевна была уличена в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 15 и ст. 27 Уголовного кодекса Украины, однако уголовное производства, как и все дисциплинарные жалобы, поданные в отношении данной судьи были оставлены без движения, а сама Плахотнюк продолжает вершить правосудие под знаменем “Белая горячечница”, благодаря сильным покровителям.

Отреагирует ли на данные факты руководство Голосеевского районного суда Киева пока не известно, ведь активисты уже давно неоднократно отмечали, что Екатерина Григорьевна разочаровала население страны и просто недостойна занимать свою должность.