Политика Maruv не пустили на Евровидение: принято неожиданное решение

2019-02-25 19:30 339

 

По результатам переговоров ОАО НСТУ и певица Maruv не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на конкурсе.

Певица MARUV, которая одержала победу в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2019, не поедет на конкурс от Украины. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Общественного вещания.

"После проведенных переговоров ПАО НСТУ и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - информирует вещатель.

По данным ведомства, согласно правилам Евровидения, участник должен обеспечить неполитический характер.

"Ситуация, которая сложилась вокруг Нацотбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели к политизации результатов национального отбора", - отметили в Общественном.

Там также добавили, что видят в ситуации "опасность эскалации раскола украинского общества".

Напомним, 23 февраля в Киеве состоялся финал национального отбора Евровидение-2019. На нем решилось, что Maruv будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

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