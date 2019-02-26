Мир Вьетнамская компания Bamboo Airways срочно докупает новые «Боинги»

2019-02-26 15:05 261

Вьетнамская авиакомпания Bamboo Airways намерена дополнительно приобрести 10 авиалайнеров Boeing 787. 

Соответствующее соглашение готовится к подписанию в кулуарах предстоящего саммита Трампа и Ким Чен Ына в Ханое.
Напомним, Bamboo Airways – молодая вьетнамская авиакомпания, которая начала полеты с января 2018 года. После того в прошлом году приобрела первые 20 Boeing-787 на общую сумму в $5,6 миллиардов.

«Мы намерены подписать с Boeing соглашение о покупке еще десяти «Боингов». Это соглашение будет отличаться от предыдущего, когда были приобретены двадцать «боингов», - проанонсировали в Bamboo Airways.

Напомним, в начале февраля вьетнамским авиакомпаниям было предоставлено разрешение на прямые авиарейсы в США.

Как и следовало ожидать, это решение резко повысило спрос вьетнамских компаний на дополнительные закупки «Боингов».

Игорь ШЕВЫРЕВ

 

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