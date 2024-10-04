Политика Вьетнам обвинил Китай в "жестоком" нападении на свое рыболовное судно

2024-10-04 11:32

Вьетнам обвинил китайские правоохранительные органы в "жестоком" нападении на вьетнамское рыболовное судно в спорных водах Южно-Китайского моря и добавил, что жизнь членов экипажа была под угрозой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вьетнамскую государственную газету Tien Phong.

В результате инцидента пострадали 10 членов экипажа, трое из которых получили переломы. Китайцы захватили около четырех тонн морепродуктов, а также разбили и изъяли оборудование из судна. Ущерб оценивается в 20 220 долларов.

"Вьетнам крайне озабочен, возмущен и решительно выступает против жестокого обращения китайских правоохранительных органов в отношении вьетнамских рыболовов и рыболовных судов, работающих на Парасельском архипелаге Вьетнама", - заявил представитель вьетнамского МИД Фам Тху Ханг.

Вьетнам выразил протест по поводу инцидента во время переговоров с посольством Китая в Ханое. Ведомство требует от Китая "полностью уважать суверенитет Вьетнама над Парасельским архипелагом, немедленно провести расследование и сообщить Вьетнам о результатах, а также не повторять подобные действия".

МИД Китая, не ссылаясь на инцидент, заявил во вторник, что вьетнамские суда незаконно вели ловлю рыбы в водах Парасельских островов без разрешения Китая, и китайские власти приняли меры, чтобы остановить их.