Украина В Иране рассказали о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе Боинга МАУ

2022-01-08 13:30

Компенсация не исключает права семей погибших подать иск в суд, заявили в Иране

В Иране заявили, что компенсации семьям погибших в катастрофе Боинга МАУ под Тегераном начали выплачивать два года назад.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет France24.

"Министерство транспорта (Ирана – ред.) осуществило денежные переводы определенному количеству семей погибших", - заявили в Министерстве иностранных дел Ирана.

Так, Араш Ходаи, вице-президент Управления гражданской авиации Ирана, заявил, что некоторым семьям уже перечислили по 150 тысяч долларов, а для других процесс выплаты уже начался.

Также он отметил, что компенсация, выплаченная Ираном, не исключает права семей погибших подать иск в суд.

Ранее мы писали, что Иран прекратил переговоры по сбитому самолету МАУ. В дальнейшем вопрос о возмещении ущерба за уничтоженный самолет будет решаться в соответствии с нормами международного права.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит утром 8 января через несколько минут после взлета. На момент крушения на его борту находились 176 человек, которые являлись гражданами семи стран.

Несколько дней после крушения Иран опровергал свою причастность к авиакатастрофе, однако под давлением доказательств страна официально признала вину. Оказалось, что самолет МАУ был обстрелян из ракетного комплекса ПВО.