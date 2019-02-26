Детали Незаконная добыча песка на Киевщине: почему депутату Ильенко сходят с рук масштабные преступления и коррупция?

2019-02-27 07:35 159

Депутат Обуховского райсовета Киевщины и гендиректор (по совместительству) проблемного завода «АТЕК» Лариса Ильенко продолжает тонуть в громких скандалах и разоблачениях.

Отбросив эмоциональную составляющую и проанализировав публикации в СМИ, можно сделать один вывод – дыма без огня не бывает, и прежний хвост, тянущийся за «королевой Козина» (как ее окрестили СМИ и политики), подтверждает давно известный факт – деятельность Ильенко как минимум не такая уже и кристально чистая, как она это пытается представить. Более того, журналисты утверждают, что депутат и бизнесвумен ведет незаконную деятельность. В этом ей помогают деньги и политические связи.

Напомним, обоснованные инсинуации в незаконной добыче песка на Киевщине, прозвучавшие в адрес Ильенко, вновь подтвердились в 2017 году. Тогда журналисты в ходе многомесячных и предметных расследований вышли на схему по песочному намыву и многомиллионному денежному отмыву, за которыми стояла такая себе с виду неприметная и скромная бизнес-леди с мандатом депутата.

Как сообщал известный и авторитетный в медиа-среде журналист Роман Бочкала, в Ходосеевке Киевской области журналисты и активисты организации «Стоп коррупция» обнаружили нелегальную точку по добыче песка. К слову, упрекнуть этих активистов и Бочкалу в каком-то заказе и заангажированности может разве что сам начесный на руку бизнесмен (или в данном случае бизнесменша Ильенко).

«И снова песчаный беспредел. И снова Ходосеевка. Была инфа, что там снова начался намыв. Долго не могли установить факт. Внимание обращал высокий забор. Чего вдруг в поле? Открыли и увидели – два работающих земснаряда. В нерест к тому же. Вызвали полицию. Прибыли трое патрульных и пятеро бандитов. Стали избивать журналистов на глазах у стражей порядка!», – писал журналист у себя в Facebook.

Далее Бочкала информировал, что на место инцидента прибыло подкрепление злоумышленников.

«Те же отморозки, что и год назад защищали браконьерские намывы «королевы Козина» Ларисы Ильенко. Заблокировали автотранспорт съемочной группы «Стоп коррупции». Посмотрите, на каких машинах! Range Rover, Q7... Стоим стенка на стенку. Требуем от правоохранительных органов сделать свою работу. Прекратить уничтожать природу, воровать ресурс», – обращался к силовикам Бочкала.

Тогда, как ожидали журналисты и активисты, орудия преступления должны были опечатать и вывезти на штрафплощадку.

«Обращаю внимание на ситуацию нардепа Антона Геращенко, который неоднократно призывал к борьбе с песчаной мафией и прилагал для этого конкретные усилия. И это не где-то в непролазных лесах Полесья. Это прямо под Киевом. Средь бела дня», – отмечал Бочкала.

И что же вы думаете? Ильенко удалось не только избежать расследования против себя, но и продолжить свой нелегальный песочный бизнес на Киевщине. А само расследование (как и многие другие подобные против «местных князьков») застопорилось и заглохло.

По словам депутатов Обуховского райсовета, Ильенко смогла выйти сухой из этой «песчаной истории» благодаря своим политическим связям в Киеве. В кулуарах ходят слухи, что Ильенко заручилась поддержкой «важных лиц» на высшем политическом уровне и в правоохранительных органах. Также, и это уже не секрет, помогает Ильенко отмывать деньги на незаконной добыче песка «свои люди» люди в СБУ. Именно ведомство Василия Грицака затормозило шумиху вокруг ситуации в Ходосеевке и других населенных пунктах Киевщины, которые захватила Ильенко для своего нелегального бизнеса.

«Дело Ильенко», к сожалению, вновь вскрыло системную проблему реформы в правоохранительных органах и провал антикоррупционной борьбы в стране. Тем не менее, вряд ли эта ситуация будет длиться вечно, а Ильенко рано или поздно все-таки придется понести ответственность, как это произошло с экс-нардепом Виктором Лозинским и происходит с Владиславом Мангером.