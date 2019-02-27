Детали Герус объявил войну ветряным электростанциям

2019-02-27 16:45 186

 

Энергоэксперт и экс-член НКРЭКУ Андрей Герус раскритиковал открытие новой Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области, о чем написал на своей странице в Facebook. По его мнению, «зеленые» тарифы слишком высоки для потребителей электроэнергии.

После запуска последнего пускового комплекса общая мощность Приморской ВЭС на землях Приморского горсовета и Борисовского сельсовета Приморского района Запорожской области составит 200 МВт.

Андрей Герус, как глава Ассоциации потребителей энергетики, систематически критикует «зеленые» тарифы, стимулирующие развитие возобновляемых источников энергии. Ассоциация лоббирует интересы промышленных потребителей электроэнергии, не заинтересованных в повышении тарифов на электроэнергию. В частности, в себестоимости продукции ферросплавного холдинга олигарха Коломойского доля электроэнергии достигает 35-50%.

Как сообщалось, стоимость «зеленых» тарифов, как и формула «Роттердам+» не имеют отношения к тарифам для населения. Цена на электричество для бытовых потребителей не меняется с марта 2017 года и остается самой низкой в Европе.

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