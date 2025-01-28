Политика Дональду Трампу удалось обрушить цены на нефть и серьезно навредить экономике рф

2025-01-28 13:35

Цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены.

Заявление прозвучало после объявления о широкомасштабных мерах по увеличению добычи нефти и газа в США в первую неделю его пребывания у власти, сообщает информагентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,7% до 78,0 долларов за баррель. Цена на американскую сырую нефть марки WTI составила 74,15 доллара за баррель, снизившись на 0,7%.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. По его мнению, это поможет быстро закончить войну россии против Украины.