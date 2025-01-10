Политика Владимир Зеленский впервые заговорил о возможности завершить войну уже в этом году

2025-01-10 09:29

Украина находится в поиске инструментов, чтобы принудить рф к миру. Инициатива по вводу войск Запада на территорию нашей страны является одной из лучших. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Украинский лидер напомнил, что в прошлом году Франция предложила идею о развертывании западных контингентов в Украине.

"Мы все понимаем - сегодня цели птн  остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", - сказал Зеленский.

Он призвал партнеров быть "более практичными" и реализовать инициативу Франции. Также президент услышал сигнал поддержки в этом вопросе со стороны Великобритании.

"Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", - добавил президент.

По словам Зеленского, Украина делает все возможное, чтобы достойно закончить войну в этом году. Это общая цель нашего государства и его партнеров, но не россии.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. И я знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью - нашей, а не российской, этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры", - заявил он.

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