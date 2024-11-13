Политика Как Трамп может заставить путина закончить войну: прогноз эксперта

2024-11-13 17:37

У Вашингтона много рычагов влияния на Киев, но не на Москву, считает аналитик.

Для завершения войны в Украине Дональд Трамп может воспользоваться принципами, описанными в его первой книге "Искусство соглашения".

Такое мнение высказал колумнист Макс Бут в The Washington Post.

В частности, общаться с позиции силы и иметь рычаги влияния. Это то, что может подействовать на Владимира Путина, ведь российский диктатор повинуется только силе и в военном плане.

"Давление на Киев ничего не даст ― войну начала и продолжает Россия. Следовательно, Трампу следует найти аргументы, убедительные для россиян", — считает эксперт.

Часть аргументов, которые кажутся сильными, действительно слабы, утверждает Бут. Так, Трамп может пообещать в обмен на мир снять хотя бы часть антироссийских санкций – но россияне научились выживать и с ними - благодаря поддержке Китая.

Также Трамп может пригрозить Пекину поднятием пошлин, однако Вашингтон заинтересован в комплексном соглашении с Китаем, поэтому вряд ли пойдет на такие жертвы через Украину, утверждает колумнист, и здесь у Трампа немало инструментов.

Напомним, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, смена администрации и передачи власти должна состояться 20 января.

В интервью NBC после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным.