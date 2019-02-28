Политика Саботаж таможенников: Венгрия не пускает украинцев

2019-02-28 16:30 324

 

Из-за саботажа венгерских таможенников движение на КПП Лужники-Берегшурань практически остановилось. На границе образовались пробки.

На КПП Лужники-Берегшурань из-за саботажа венгерских таможенников движение автомобилей в сторону Венгрии приостановлено, сообщает Mukachevo.net.

По информации СМИ, очередь практически не двигается с пяти часов утра. На границе образовалась огромная пробка. Водители считают, что это сознательный саботаж, своеобразный протест из-за сцепоперации против таможенников.

Накануне сообщалось, что венгерские силовики задержании 16 таможенников, работавших на КПП Лужанка-Берегшурань и Косино-Барабаш на границе с Украиной. Их подозревают в организации коррупционной схемы, действовавшей как минимум с ноября 2018 года.

"Не знаю, что и делать. Стою уже 3:00 на одном месте. И уехать из очереди уже невозможно, иначе мог бы поехать к другому КПП. Хотя не факт, что там не происходит то же самое. Венгерские таможенники делают это вполне сознательно. Не обращают внимания даже по просьбе тех, кому срочно нужно пересечь границу, например, поехать в больницу. Водители в очереди сигналят, а таможенник им говорит: "Вы себе сигнальте, а я пошел". И закрывает дверь. Где их проверяющие службы теперь? Одних забрали, а остались еще хуже", - сообщил один из водителей.

Сейчас пересечь границу с Венгрией возможно только пешком, но и на это нужно потратить около двух часов.

Как отметили в Мукачевском пограничном отряде, пункт пропуска на украинской стороне работает в штатном режиме.

Напомним, 26 февраля Венгрия закрыла КПП на границе с Украиной. На границе с Украиной не работали КПП Берегшурань-Лужники и Косино. Силовики Венгрии проводили спецоперацию по выявлению таможенников-взяточников.

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