Мир Граждан Украины попросили временно воздержаться от поездок в Индию

2019-02-28 19:00 177

Посольство Украины в Республике Индия предупредило граждан Украины об опасной ситуации в стране и попросило воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта с Пакистаном. Об этом говорится в сообщении посольства.

Украинцев попросили временно воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал Прадеш.

"Следует учитывать, что с 27 февраля 2019 года Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал Прадеш, Панджаб и Уттаркханд", - отметили в посольстве.

Стоит отметить, что в случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, украинцам рекомендуют безотлагательно обращаться в посольство Украины в Индии.