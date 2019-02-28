Политика Украинские суда сейчас не пересекают Керченский пролив - Госпогранслужба

2019-02-28 20:00 159

Украинские корабли в настоящее время не пересекают Керченский пролив. Об этом представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал на брифинге в четверг, 28 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время иностранным судам, под давлением международного сообщества, создают меньше преград. "Суда под украинским флагом, как правило, практически не перемещаются через Керченский пролив. Что касается иностранных судов, то сейчас под давлением международного сообщества РФ свободнее пропускает, с меньшими преградами иностранные суда, которые следуют в украинские порты в Азовском море", - сказал Слободян на брифинге в Киеве.

По его данным, с начала года российская сторона задержала для осмотра 67 иностранных судов во время их следования в морские порты Украины в Азовском море.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы РФ, трое из них получили ранения. Все захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.