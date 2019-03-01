Детали «ДЕМОКРАТИЯ» ПО-АВСТРИЙСКИ

2019-03-01 11:42 147

Один веселый скептик однажды пошутил: «Демократия – это право делать неправильный выбор». Казалось бы, какое отношение это может иметь к Австрии – стране, справедливо считающейся эталоном солидности, объективности, социальной и политической справедливости. Однако…

Еще до введения в нашей стране безвиза, попасть на родину Моцарта, Кафки, Фрейда было очень непросто (попробуй, получи въездную визу!). Ныне легче. Тем не менее, и сейчас рядового украинца могут отправить из аэропорта на родину без объяснения причин. Не говоря уж о получении гражданства – иммиграционные службы работают скрупулезно. Увы, оказывается, строгие правила относятся не ко всем.

Так, гражданкой Австрии готовится стать Дарья Сергеевна Вдовиченко (Vdovitchenko Daria). Будучи российской подданной, она открыла бизнес в Одессе: арендовала помещение и оборудование и занялась выпуском одежды. Какое-то время все шло благополучно, но с лета прошлого года деньги на счет арендодателя поступать перестали. Вскоре исчезла и сама Вдовиченко с помощницей (точнее, подельницей), также россиянкой Ольгой Вячеславовной Николаевой. Вместе с чужим оборудованием на сумму 700480 гривен.

В связи с этим следственным отделом Шевченковского отдела полиции Приморского ОП в г. Одессе ГУНП в Одесской области начато криминальное расследование, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований за № 1201816150004139 от 08.06.2018 г. по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 185 Криминального кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Характерно, что представлять свои интересы во всех судебных, административных и правоохранительных органах Д. Вдовиченко доверила небезызвестной Киселёвой Ирине Анатольевне – трижды судимой за мошенничество (в том числе за подделку документов) и дачу взятки и проведшей в местах лишения свободы в сумме 10 лет. А ведь фактически речь идет о преступлении группой российских граждан против Украины, в то время, когда между странами продолжается вооруженный конфликт.

В настоящий момент следствием проводятся мероприятия по установлению мест нахождения Д. Вдовиченко и О. Николаевой. А сама Дарья Сергеевна готовится в этом году (а, может быть, даже в этом месяце) получить австрийское гражданство, которым надеется прикрыться, как правовым щитом, от украинского правосудия. Однако хочется верить, что иммиграционные службы Австрии вспомнят слова истинного демократа Авраама Линкольна: «Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех».

Константин ВЕРБЕНКО.

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