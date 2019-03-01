Детали фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Телевизионный журналист года»

2019-03-01 12:06 144

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018»

в номинации  «Телевизионный журналист года»

 

Ольга ГРИЦЫК

Ведущая проекта «Сегодня 23.00» на телеканале «Украина».

Три главных события 2018 года по Вашей версии: Старт медицинской реформы, получение Томоса, запуск ракетоносителя Falcon heavy.

Ваш жизненный девиз: Не бывает поражений, есть обратная связь и приобретенный опыт!

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Артисткой, слава Богу не стала.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Полететь в космос.

Быть сегодня успешным – это … осознавать свою миссию и идти выбранным путем.

Ваш любимый афоризм?: Из видимого познавай невидимое (Г.Сковорода).

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории?: Есть много профессиональных и талантливых, за чьей работой с удовольствием наблюдаешь.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: 5 баллов.

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Почти никогда.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Деньги – это средство, на них можно купить то, что делает меня счастливой. Например, путешествия.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Точка опоры всегда при мне, тоесть во мне.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому, это деструктивно.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Несдержанность.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Однозначно, салат и просекко.

Есть ли у Вас любимая книга?: «Посмотри на свой дом, Ангел» Томаса Вульфа.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Из Епикуром.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Я бы хотела привнести в свой родной город – ровные дороги, регулярное водоснабжение и комфорт для жителей – это было бы их персональным чудом.

Представьте, что к Вам в гости приехал зарубежный партнер  с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Во Львов, випить кофе в любимой кнайпе.

Какое занятие для  Вас -  лучший отдых?: Лень, книги и фильмы.

 

Светлана ОРЛОВСКАЯ

Ведущая телеканала «Прямой»

Три главных события 2018 года по Вашей версии: Получение Томосу, историческая встреча КНДР и Южной Кореи, женщинам Саудовской Аравии разрешили водить авто.

Ваш жизненный девиз: Делай как должно, и будь что будет.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Звездой)

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечта всегда есть. Она как тайна – о ней не говорят.

Быть сегодня успешным – это … заниматься тем, что любишь.

Ваш любимый афоризм? Мир пренадлежит терпеливым.

Кого Вы считаете самым выдающимся  журналистом в истории? Я с ними сейчас работаю на канале именно в этот период истории...

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале: «11».

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Больше слушаю) Новости всегда идут фоном...

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье … всегда рядом)

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... переверну Землю – Архимед. «Дайте мне точку опоры и я.. усну) – Орловская))

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Себе)

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Много думаю.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Пицца.

Есть ли у Вас любимая книга?: Их много. Перечитываю – Ремарка и Оскара Уайльда.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Клеопатра.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Ни одно. Хочу, чтобы у нас было свое.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Валентина – в честь мамы.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Я бы спросила, что он хочет увидеть – и мы бы договорились)

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Достижения – я знаю, чего я хочу) Ошибка…все ошибки я превратила в успех, они мне помогали))

Какое занятие для  Вас -  лучший отдых?: Море-солнце-любимый.

 

 

Владимир ПОЛУЕВ

Ведущий «112 Украина»

Три главных события 2018 года по Вашей версии: Запуск ток-шоу «Пульс». Ну и маленькие личные победы – впервые в жизни проплыл 5 км. и пробежал полумарафон.

Ваш жизненный девиз: Как писал Высоцкий: «вперед и вверх, а там ведь это наши горы - они помогут нам». Так что только вперед и вверх.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В разное время мечты метались из крайности в крайность: Монах, археолог, физик, спецназовец. Журналистом быть никогда не хотел. Пока не попробовал.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Есть мечта детства, которая осуществилась. Поездка в Японию. И в какой-то момент понял, что лучше не мечтать, а ставить цели. Потому что мечты бывают несбыточными, а цель в любом случае нужно достигать.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Успех - это когда достигаешь поставленных перед собой целей. И главное, чтобы в процессе и в результате за тебя не было стыдно тебе самому и твоей семье.

Кого Вы считаете самым выдающимся журналистом в истории?: Идеального журналиста не существует, но у каждого из крутых журналистов есть чему поучиться. Я стараюсь учиться у всех понемногу. К крутым отношу Тима Себастиана, Стивена Сакура, Ларри Кинга - гуру в жанре интервью из современников.

Оцените уровень свободы слова в Украине по 10-балльной шкале:  «5».

Как часто Вы смотрите телевизор дома?: Дома телевизор используется в основном для игры в приставку. А за тем, что происходит в информпространстве,  слежу через интернет.

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?:  

Счастье у каждого свое. Главное о нем не кричать и тихо наслаждаться. Желательно где-то у моря. Деньги, конечно, не принесут счастья, но их отсутствие тоже.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... Превращу одну точку в многоточие».

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Упрямство. Всех близких бесит.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Люблю повеселиться, особенно поесть. Суперудар по желудку и моей силе воли - мамины вареники. И настроение летит в космос.

Есть ли у Вас любимая книга?: Любимую книгу еще ищу. Но один из любимых авторов - Довлатов.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Все, что мы знаем об исторических личностях - своеобразный миф, сформированный кем-то третьим. А дружить с мифом невозможно. Поэтому только проверенные реальные друзья.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Одесса сама по себе чудо света. И главное это чудо не портить.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Планета Шелезяка. Как в мультике про Алису.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент США с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Конечно же, в Одессу. А уж там ему точно не будет скучно.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Думаю, они еще впереди.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Всегда зависит от настроения. Иногда хочется просто поваляться с книгой или поиграть в приставку. А порой лучший отдых головы - это довести себя до изнеможения на тренировке.

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