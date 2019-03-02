Детали Вадим НОВИНСКИЙ: Не дадим действующей власти ни единого шанса переизбраться на новый срок

2019-03-02 15:15 351

 «Все единомышленники должны сплотиться и поддержать на этих президентских выборах кандидата, который вернет мир, восстановит экономику,  отменит все антинародные реформы, снизит губительные тарифы и остановит языковую и религиозную дискриминации», - призвал 1 марта 2019 года участников Форума «ОППОЗИЦИОННАЯ ОДЕССА» Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ .

Представляя на оппозиционном форуме в городе Одесса интересы кандидата в Президенты от оппозиции Александра ВИЛКУЛА, Вадим НОВИНСКИЙ отметил, что в стране у нас сейчас тотальная катастрофа: экономическая и гуманитарная – это все, что смогла сделать власть ценой переворота в стране в 2014 году.

«Усилия действующей власти только ухудшили нашу жизнь по сравнению 2014 годом. Это только Президент Петр Порошено улучшил свою, а нам обеспечили жизнь «по-новому», усугубив острый социально-экономический, гуманитарный и политический кризисы в Украине, цинично расколов наше общество», - уверен один из лидеров оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ и в этом его абсолютно поддержали участники Форума в городе Одесса.

По словам Главы фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадима НОВИНСКОГО, все  уже смогли ощутить на себе, что уровень проживания стремительно падает, а действия Президента, Кабмина и членов правящей коалиции Верховной Рады в вопросах нарушения языковых и религиозных свобод граждан Украины стали прямым источником нарастающей агрессии и напряжённости в государстве.

«Внешняя политика Президента привела к потере международного авторитета и суверенитета, отбросила нашу некогда преуспевающую страну на уровень стран даже не третьего, а четвертого мира. Настала пора сказать решительное "НЕТ" этой власти! - призвал Вадим НОВИНСКИЙ. -  Тяжелой ценой осознали многие из нас то, что единственно верный курс для Украины – это путь мира, созидания и развития! Не дадим действующей власти ни единого шанса переизбраться на новый срок». 

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