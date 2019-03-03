Детали Новинский передал 1 млн гривен Институту реабилитации им. Корчака в Одессе

2019-03-03 09:00 342

Лидер оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ встретился сегодня, 1 марта, в городе Одесса с профессиональным коллективом и их подопечными Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.

Глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ внес благотворительный взнос 1 миллион гривен для развития столь важной, нужной и самоотверженной работы коллектива Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.

Вадим НОВИНСКИЙ обсудил проблемные вопросы с директором института Мариной ИГОНИНОЙ и ознакомился с условиями пребывания и обучения детей-инвалидов. Конечно, среди основных проблем - недостаточность денежных средств на транспортировку в институт и обратно детей с психическими расстройствами, эпилепсией, ДЦП и другим заболеваниям группы риска.

К слову, в Институте реабилитации им. Я. Корчака ежедневно получают консультативную помощь более 500 семей и 200 детей с инвалидностью как в группах дневного пребывания, так и в качестве патронатной помощи.

Заслушав жалобы и предложения родителей деток-инвалидов, Вадим НОВИНСКИЙ дал слово выполнить все, что в его силах, и просил администрацию центра передавать ему просьбы этих семей. Также лидер оппозиции посетил духовное место при реабилитационном центре – Храм на территории самого Института им. Я. Корчака.

«Людям важно помогать и тем, кому по сердцу оказывать помощь другим, Господь воздаст сторицей за дела их», - подчеркнул человеческие истины Вадим НОВИНСКИЙ и поблагодарил всех сотрудников центра во главе с их руководителем за их подвижнический труд, который сейчас игнорирует государство.

«Государство, к сожалению, полностью отвернулось от детей с ограниченными возможностями и вся та социальная помощь, которая была еще несколько лет назад легла на плечи небезразличных украинцев», - констатировал лидер оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ.