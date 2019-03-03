Мир Как безопасно и быстро похудеть к лету: советы Супрун

2019-03-03 12:30 243

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, какой вред для здоровья несут строгие диеты и тренировки, и дала ряд советов относительно "умного" похудения.

"Чем ближе лето, тем больше людей стремится прийти в форму и похудеть. Многие решаются на так называемые марафоны похудения – неделю-две интенсивного похудения благодаря строгой диете и тренировкам. Конечно, поддерживать здоровый вес необходимо, но достичь желаемого результата стоит методами, которые не вредят здоровью", – отметила она.

По словам Супрун, упомянутые марафоны разрушительны и опасны, в частности, вот чем:

– Слабость. Во время похудения из запасов подкожного жира образуются так называемые кетоновые тела, мозг потребляет как источник энергии. То есть диета не приведет к голоданию мозга — за несколько дней запустится кетогенез, и мозг получит пищу. Но когда не хватает углеводов, тренировки будут изнурительными.

– Потеря мышц. Нехватку углеводов и белков во время разрушительной диеты приводит к потере мышц, ведь аминокислоты мышц – это источник энергии "легче", чем жир.

– Тренировки без жалости к себе. Во-первых, мышцы восстанавливаются и укрепляются в периоды между тренировками, поэтому важно делать дни больших, и дни меньших нагрузок, а не изнурять себя марафоном. Во-вторых, тренировки должны быть вовремя, комфортный именно вам, учитывая ваш хронотип, а не универсально на рассвете, как определили тренеры.

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– Нехватки микроэлементов. Человеку нужны калий, кальций, железо, цинк, марганец, селен и много других микроэлементов, которые можно употребить лишь с полноценного разнообразного рациона, что содержит сложные углеводы, белок и жиры различного происхождения и овощи, фрукты и ягоды. Недостаток микроэлементов становится ощутимым в случае длительной строгой диеты.

– Увеличение риска преждевременной смерти и смерти из-за сердечно-сосудистые болезни – одно из возможных последствий колебания веса в среднем возрасте.

– Камни в желчном пузыре. Почти каждый четвертый человек, который регулярно сидит на диетах с суточным потреблением калорий 800, теряет-набирает вес, развивает впоследствии камни в желчном.

– Риск набрать вес впоследствии. Вес действительно сильно прыгает из-за нарушения регуляции аппетита. Пока человек на строгой диете, в теле возрастает уровень гормона грелина, который увеличивает чувство голода. Поэтому все мысли только и о еде. Вместе с тем, становится меньше гормона лептина, который сообщает о насыщении. После марафона похудения гормоны заставляют переедать.

При этом Супрун добавила, что если марафон похудения означает информационную и психологическую поддержку со стороны квалифицированного врача, тренера, формирования здорового сбалансированного рациона и привычки тренироваться, то это может быть достойно внимания.

От себя она посоветовала тем, кто хочет похудеть с умом следующее:

▪ Отказаться от неполезных сладостей, добавление сахара к чаю и кофе, сладких напитков и алкоголя;

▪ Кушать меньше жареного, больше тушеного и отварного, а также приготовленного в микроволновке. Тогда ваш рацион "похудеет" на несколько сотен килокалорий без вреда для здоровья;

▪ Есть все, что вы любите, но в меньшем количестве;

▪ Быть более активными – выходить на прогулки и легкие пробежки;

▪ Полноценно спать. Именно здоровый сон восстанавливает баланс лептина и грелина и утоляет чувство голода, а также уменьшает тревожность. Меньше тревожность = меньше заедание стресса.

"Если имеете постоянные проблемы с весом – это повод обратиться к семейному врачу. Вполне вероятно, что причина набора веса не только в образе жизни, рационе или недостатка движения", – подчеркнула глава Минздрава.