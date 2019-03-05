Детали Задержанный в Италии мафиози из «Каморры» оказался партнером Бродского

2019-03-05 09:11 111

В Италии арестован Марко Ди Лауро - бизнес-партнер киевского бизнесмена и политика Михаила Бродского. Его называют боссом мафиозного клана «Каморра». Вместе с Ди Лауро Бродский открыл предприятие «Венето-Италия».

 О задержании мафиози сообщает «Украинская правда». За Марко Ди Лауро охотились 14 лет. Его схватили в Неаполе. В спецоперации принимали участие 150 человек. Ди Лауро погорел на убийстве, которое было совершено за день до задержания. Это настолько резонансное событие для страны, что правоохранителям последовала отдельная благодарность от Премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В ходе обысков достаточно быстро была установлена связь Марко Ди Лауро с Украиной. Найдены счета и некоторые документы, подтверждающие то, что мафиози был бизнес-партнером киевского предпринимателя Михаила Бродского. В 2003 году они инвестировали в совместную компанию «Венето-Италия». Официально она специализировалась на изготовлении матрасов, в том числе на производстве сырья для них.

Интересно, что одним из мест, где ранее прятался Ди Лауро от правоохранителей, стала шикарная вилла Бродского. Замок 18 века расположен недалеко от Вероны. О его покупке Бродским еще в прошлом году сообщали СМИ. С некоторыми промежутками, в замке Ди Лауро проживал в течение всего 2018 года, сообщают итальянские правоохранители. В нем уже проведены обыски.

Счета компании «Венето-Италия» арестованы. На условиях анонимности в Генеральной прокуратуре Украины журналистам подтвердили, что итальянские коллеги уже обратились с запросом в Киев с целью получить дополнительную информацию об экономической деятельности компании «Венето» Михаила Бродского на территории нашей страны. Итальянцы подозревают, что используя прямую связь между «Венето» и «Венето-Италия» Ди Лауро мог отмывать деньги, заработанные на торговле наркотиками.

К слову, именно после успешной работы украинской полиции карабинеры смогли выйти на след Марко Ди Лауро. Не так давно местные органы расследовали информацию о незаконном складе матрасов компании «Венето» в Чернобыльской зоне. В матрасах правоохранители нашли наркотики. Тогда киевские полицейские обратились за помощью к итальянским коллегам и привлекли к расследованию Интерпол. В Италии были задержаны три члена бандитской группировки. Они подтвердили участие Михаила Бродского в схемах итальянской мафии. После этого, за виллой Бродского началось оперативное наблюдение.

Сам бизнесмен пока никак не комментировал ситуацию: перед публикацией материала он не отвечал на звонки журналистов, а также на сообщения в социальной сети Facebook. В ГПУ сообщают, что после задержания Ди Лауро Интерпол может объявить Бродского в международный розыск.

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