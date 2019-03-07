Спорт Усик — Поветкин: появилось официальное решение по бою

2019-03-07 18:00 291

 

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) не будет драться с россиянином Александром Поветкином (34-2, 24 КО) в Чикаго 18 мая.

В этот день во время боксерского шоу в США у обоих боксеров могут состояться поединки, но они официально не будут биться друг с другом, сообщает boxingscene.com.

Главная причина отмены боя — желание российской промоутерской компании World of Boxing, представляющей Поветкина, провести промежуточный бой перед поединком с украинцем.

Уточняется, что встреча Усик — Поветкин может пройти позже и лишь в том случае, если оба боксера победят 18 мая в Чикаго. Этот поединок будет транслироваться на стриминговой платформе DAZN.

По информации СМИ, соперником Усика может стать камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина — американец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).

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