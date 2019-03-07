Детали Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер

2019-03-07 21:05 93

 

Народный депутат и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, снявшись с президентских выборов, в очередной раз предал свои убеждения, воссоединившись с регионалами, которых ранее «кинул». Такое мнение высказал блогер Виктор Опанасенко на своей странице в Facebook.

Отметим, как ранее писали СМИ, Мураев снялся с выборов за более чем 10 млн долларов, полученных им от Рината Ахметова.

«Вот так новость – Евгений Мураев (да-да, тот самый, что осенью кинул своих соратников и на деньги банковой создал партию «Наши») совершил очередной политический кульбит – снялся с выборов президента! Но самое интересное тут даже не это, а то, в чью именно пользу он снялся. В пользу представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула! И именно этим он ярко продемонстрировал свою способность переобуваться в прыжке, а если по-простому – менять свои убеждения в угоду конъюнктуре», – отметил Опанасенко.

Он также напомнил вкратце историю вопроса: как Мураев ранее изменял своим принципам и предавал соратников.

«Мураев был впервые избран народным депутатом в 2012 году, и шел он в Раду как мажоритарщик от Партии регионов. Однако после Революции Достоинства Евгений, скажем так, несколько испугался и как можно скорее открестился от ПР, заявив, что их встреча была случайной, он не хочет иметь с ними ничего общего, знать их не знает. Мол, они все нехорошие люди и редиски, а он – белый и пушистый. Мало того – чтобы доказать свою лояльность новой власти, Мураев, как выяснилось позже, еще и активно стучал на бывших соратников, сливая информацию о них в органы. Впрочем, это было только начало порочного пути бывшего регионала. Затем последовало еще одно предательство, уже в новой партии, очередные стукачества, попытки продать себя «и вашим и нашим», – написал блогер.

По его мнению, благодаря своим «кульбитам» Евгений Мураев однозначно заслужил звания «главный предатель Украины».

«И вот теперь, как говорят, за весьма внушительную сумму, Мураев в очередной раз поменял свои убеждения и вернулся к «истокам». Причем, получается, что он «лег в постель» с совсем уж махровыми «рыгами» – теми самыми, на которых он так активно гнал всего несколько лет назад. Видел как-то рейтинг «ТОП предателей Украины», где Мураев был, кажется, на второй позиции. Знаете – не согласен с авторами. Он на 100% заслуживает первого места!» – заключил Виктор Опанасенко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

"Зверь!": Ломаченко показал, как готовится к "Миллиону долларов"

2019-03-04 22:00 1110

Вопрос на 300 миллионов долларов: зачем «схемщице» Ларисе Ильенко инвесторы для АТЕК

2019-02-26 07:30 639

видео Мураев: Под санкции попали все, кто может сломать план Порошенко попасть во 2 тур

2018-12-26 09:38 2199

Эксперты: Медведчук – не оппозиция

2018-12-21 13:05 2133

Еще новости в разделе "Детали"

Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер

2019-03-07 21:05 93

"Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха

2019-03-07 15:18 255

фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Аграрий года»

2019-03-06 09:45 384

фото 17 марта в Национальной оперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов»

2019-03-05 20:03 621
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер 2019-03-07 21:05 93
"Брами, мури, дахи, дворики" - У Львові відкрилась виставка Юрія Коха 2019-03-07 15:18 255
фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Аграрий года» 2019-03-06 09:45 384
фото 17 марта в Национальной оперетте - музыкальная сказка «Белоснежка и семеро гномов» 2019-03-05 20:03 621

Лента

21:30 Климкин о милитаризации Крыма: будет 50 000 россиян
21:05 Мураев отказался от идеалов за 10 млн долларов, – блогер
21:00 В Украине в сотни раз меньше стали регистрировать авто на еврономерах
20:30 Челси - Динамо: история против киевлян
20:00 Какой будет погода в Украине после 8 марта: актуальный прогноз на выходные
19:30 В Украину тоннами везут отравленные фрукты: чем опасны и как распознать
19:00 В НБУ раскрыли секрет резкого укрепления гривны
18:30 Госдеп США поддержал увольнение Холодницкого
18:00 Усик — Поветкин: появилось официальное решение по бою
17:30 Экономная свадьба молодоженов возмутила свидетельницу