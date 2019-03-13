Детали фото Чествование лауреатов 23-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»

2019-03-13 11:51 132

12 марта в одном из самых популярных и респектабельных ресторанов столицы «Almondo» состоялся прием в честь Лауреатов 23-й общенациональной программы  «Человек года-2018». Это событие традиционно является своеобразным «pre-party» ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа «Человек года» – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны. 

Имена победителей в каждой из 17-ти национальных номинаций, а также имена обладателей Международных и Специальных премий будут объявлены в Национальной опере Украины 23 марта 2018 года во  время 23-й церемонии вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2018».

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