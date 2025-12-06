Світ YouTube презентував користувачам нову опцію "Підсумки року" - як працюватиме особистий Recap

2025-12-06 08:25

Відеоплатформа YouTube презентувала користувачам нову функцію Підсумки року (Recap). Про це йдеться у блозі компанії.

Спочатку Recap стане доступним для користувачів у Північній Америці, а впродовж тижня функцію запустять і в інших регіонах. Знайти її можна на головній сторінці або у вкладці Ви. Вона буде доступною як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах.

"Підсумки YouTube унікальним чином виділяють інтереси, детальні дослідження та моменти на основі історії переглядів. Ви отримаєте набір із 12 різних карток, які покажуть ваші найпопулярніші канали, інтереси та навіть еволюцію ваших звичок перегляду та навіть тип особистості за вподобаними відео", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що користувачі, які цього року слухали багато музики на платформі, також зможуть побачити добірку своїх найулюбленіших виконавців і треків у Підсумках року.