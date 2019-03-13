Детали ВАДИМ НОВИНСКИЙ: ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ТРЕБУЕТ ОТ КОАЛИЦИИ ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ООН И ПАСЕ И ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ НА ДОНБАССЕ

2019-03-13 15:26 219

«Мы требуем немедленно включить в повестку дня парламента вопрос возобновления пенсионных выплат на неподконтрольных территориях Донбасса. Предлагаем парламенту рассмотреть проект постановления ВРУ № 4575 и принять механизм восстановления пенсионного обеспечения, дав соответствующие поручения коалиционному правительству. Невыплаченные на Донбассе пенсии – это украденные деньги у страдающих от войны сограждан». Об этом заявил лидер фракции ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК Вадим НОВИНСКИЙ, комментируя отчет главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, содержащий жесткую рекомендацию Киеву немедленно отменить регистрацию пенсионеров в качестве переселенцев для получения пенсий. По оценкам ООН 700 тысяч украинских пенсионеров лишились доступа к пенсиям в результате конфликта на Донбассе.

«ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК еще 2 февраля 2018 года зарегистрировал проект постановления ВР № 4575 о немедленном восстановлении пенсионных выплат на неподконтрольных территориях Донбасса. Наша политическая сила предлагает поставить его в повестку дня каждой сессионной недели. Но среди приоритетов парламентского большинства нет ценности человеческой жизни. Как выживают пенсионеры Донбасса под обстрелами, как они умирают в очередях на пунктах пропуска, как отдают последние копейки за возможность перейти линию разграничения и получить пенсию – до этого всего коалиции «Европейская Украина» нет дела. Проталкивание через парламент карательного языкового законопроекта, легализация рейдерства храмов УПЦ, игнорирование хищений из оборонного бюджета – вот настоящие приоритеты коалиционного большинства, судя по актуальной повестке дня ВР. Если до проблем людей старшего поколения в парламенте никому нет дела, кроме оппозиции, значит коалиция противопоставила себя пенсионерам, переселенцам, русскоязычным украинцам, верующим УПЦ, значит это - коалиция предвыборного штаба лидера общественного недоверия, уходящего президента Петра Порошенко».

Напомним, проект постановления парламента№ 4575, зарегистрированный народными депутатами от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА для выполнения резолюции ПАСЕ о прекращении гуманитарной катастрофы в Украине, предусматривает в двухмесячный срок со дня принятия документа утвердить порядок выплаты пенсий и всех видов государственной социальной помощи гражданам, проживающим на временно неконтролируемой территории через органы Государственной казначейской службы Украины, Пенсионного фонда Украины и фондов социального страхования, без взятия их на учет, как внутренне перемещенных лиц.

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