Фото-видео видео Хелстром over: Мистический сериал о детях серийного убийцы закрыт после первого же сезона

2020-12-17 11:42 91

Сервис Hulu принял волевое решение закрыть сериал "Хелстром" после первого же сезона, премьера которого состоялась в октябре 2020 года. По данным Variety, это был последний проект Джефа Лоэба, который возглавлял подразделение Marvel Television. 

Всего за последние годы было закрыто 11 сериалов о супергероях вселенной Marvel, в числе которых "Агенты Щ.И.Т", "Легион", "Сорвиголова", "Джессика Джонс"... В то же время, глава Marvel Кевин Файги анонсировал сразу несколько новых проектов, которые разрабатываются для Disney+.

В центре сюжета мистического триллера - Дэймон и Анна Хелстром, сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они обладают сверхъестественными способностями и выслеживают "худших представителей человечества". Главные роли в сериале "Хелстром" сыграли Том Остен и Сидни Леммон. 

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видео Сериал "Мир Юрского периода: Меловой лагерь" - дата выхода и трейлер второго сезона 2020-12-16 15:45 98
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