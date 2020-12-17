Сервис Hulu принял волевое решение закрыть сериал "Хелстром" после первого же сезона, премьера которого состоялась в октябре 2020 года. По данным Variety, это был последний проект Джефа Лоэба, который возглавлял подразделение Marvel Television.
Всего за последние годы было закрыто 11 сериалов о супергероях вселенной Marvel, в числе которых "Агенты Щ.И.Т", "Легион", "Сорвиголова", "Джессика Джонс"... В то же время, глава Marvel Кевин Файги анонсировал сразу несколько новых проектов, которые разрабатываются для Disney+.
В центре сюжета мистического триллера - Дэймон и Анна Хелстром, сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они обладают сверхъестественными способностями и выслеживают "худших представителей человечества". Главные роли в сериале "Хелстром" сыграли Том Остен и Сидни Леммон.
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