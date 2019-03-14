Курьезы фото В Австралии разрешили использовать смайлы в автономерах - цена вопроса $300

2019-03-15 16:27 105

Жители штата Квинсленд в Австралии смогут приобрести автомобильные номера со смайликами (эмодзи).

Как сообщает Seven News Sydney, водители Квинсленда с марта текущего года имеют право украшать свои авто смайликами.

Это могут быть любые изображения - смеющиеся, подмигивающие, носящие солнечные очки или имеющие сердечки вместо глаз. Однако, это не бесплатно. Такая услуга обойдется примерно в $300.

"С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города. Использование эмодзи не станет чем-то новым", - отметила пресс-секретарь Королевского автомобильного клуба Квинсленда Ребекка Майкл.

НАША СПРАВКА:

Эмодзи — язык идеограмм и смайликов, используемый в электронных сообщениях и веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии и распространился по всему миру.