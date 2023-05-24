ВОЙНА В Украине Украинцам разрешили продавать и покупать авто без смены номерных знаков

2023-05-24 10:29

В Україні набула чинності постанова Кабміну № 454, яка серед іншого, регулює відносини купівлі-продажу транспортних засобів.

Відтепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику (окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків).

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортного засобу новому власнику потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Це не стосується передачі таких номерних знаків між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не потрібно.

В майбутньому можна буде купити транспортний засіб через застосунок Дія разом із номерним знаком.