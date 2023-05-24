ВОЙНА В Украине Украинцам разрешили продавать и покупать авто без смены номерных знаков

2023-05-24 10:29

В Україні набула чинності постанова Кабміну № 454, яка серед іншого, регулює відносини купівлі-продажу транспортних засобів.

Відтепер при укладенні договору купівлі-продажу та при перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС, можна передати безоплатно номерні знаки від попереднього власника новому власнику (окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр та індивідуальних номерних знаків).

А номерні знаки з відповідною комбінацією цифр — платні номерні знаки державної реєстрації — можна передавати лише за умови оплати їх вартості. Тобто, у разі перереєстрації транспортного засобу новому власнику потрібно буде сплатити їх вартість сервісному центру МВС.

Це не стосується передачі таких номерних знаків між родичами — іншому з подружжя, батькам, дітям — тим, з ким можна підтвердити зв’язок документом. У разі, якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, — сплачувати за них ще раз не потрібно.

В майбутньому можна буде купити транспортний засіб через застосунок Дія разом із номерним знаком.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кого из украинских водителей освободят от оформления автогражданки: кого коснется

2023-05-15 11:33

Как водителям в Украине проверить штраф по номеру авто: инструкция

2023-05-11 18:26

Крым может лишиться автономии после деоккупации, - Подоляк

2023-05-09 20:34

В Верховной Раде хотят снова повысить штрафы для водителей и ввести ответственность для пассажиров

2023-05-05 21:36

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев - детали визита

2023-05-24 14:31

Які документи мають бути у сім’ях, чиї рідні пішли на війну - повний перелік

2023-05-24 13:34

Евросоюз уже готовит особый пакет многолетней финансовой поддержки Украины

2023-05-24 12:28

Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

2023-05-24 11:21
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев - детали визита 2023-05-24 14:31
Які документи мають бути у сім’ях, чиї рідні пішли на війну - повний перелік 2023-05-24 13:34
Евросоюз уже готовит особый пакет многолетней финансовой поддержки Украины 2023-05-24 12:28
Куди звертатись, якщо виникли проблеми при проходженні ВЛК: НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ 2023-05-24 11:21