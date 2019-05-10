Мир фото Google добавил более 50 полисексуальных смайлов для устройств на Android

2019-05-10 12:43 96

Google добавил к мобильной операционной системы Android 53 новых гендерно-нейтральных эмодзи.

Как сообщает The Verge, эти смайлики были разработаны, чтобы разместиться посередине между существующими мужскими и женскими эмодзи, которые есть во всех версиях Android. Новые эмодзи появятся на всех устройствах под управлением Android Q до конца этого года.

"Мы не называем их полисексуальными, бесполыми или гендерно-нейтральными эмодзи, и не называем также унисекс. Унисекс – это то, что вы называете штанами. У вас есть возможность создать что-то более уникальное и личное", - заявил дизайнер Google Дженнифер Дэниэл.

Уже сейчас каждый, у кого установлена последняя версия Android Q Beta 3, может получить доступ ко всем новым смайликам.

Существует еще одна проблема, из-за которой компания создала новые смайлики. Когда на устройстве не указан основной стандарт Unicode, то дизайн Google для человека в сауне – женщина, а в iOS – мужчина. Это означает, что гендерные смайлики могут меняться, когда сообщения передаются между платформами, создавая путаницу.

Это не означает, что старые смайлики с гендером исчезнут (они все равно могут быть доступны через контекстное меню), но нейтральные эмодзи могут быть по умолчанию на клавиатуре.