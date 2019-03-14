Детали Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского

2019-03-14 19:05 48

 

Политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Фейсбук прогнозирует следующую предвыборную сенсацию.

«По информации от участника сегодняшнего собрания руководства (типа -- расширенный политсовет) "Оппозиционная платформа -- За жизнь" для него стало полной неожиданностью экстремально высокое количество упоминаний и аномально позитивная тональность в отношении кандидата Владимира ЗЕЛЕНСКОГО -- dе jure оппонента, de facto -- конкурента беспартийного Юрий БОЙКО в борьбе за голоса Юго-Востока...», пишет он.

Таким образом, по мнению эксперта, остается следить за развитием событий, но нет сомнений, что «недавний выход Вадима РАБИНОВИЧА из числа доверенных лиц Юрия БОЙКО -- это только первая ворона, предвещающая мортально-политические перспективы перебежчиков из "Оппозиционного блока"....»

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Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского 2019-03-14 19:05 48
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ВАДИМ НОВИНСКИЙ: ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ТРЕБУЕТ ОТ КОАЛИЦИИ ВЫПОЛНИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ООН И ПАСЕ И ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ НА ДОНБАССЕ 2019-03-13 15:26 771

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