Детали Прикрываясь националистическими лозунгами, «Нацкорпус» действует в интересах врага, – «Миротворец»

2019-03-15 13:41 42

Устраивая провокации в украинском тылу, боевики «Национального корпуса» и «Национальных дружин» фактически стреляют в спину бойцам, защищающим Украину на передовой. Об этом говорится в публикации официального Facebook-сообщества центра «Миротворец» Myrotvorets News.

«Фото дня. Президент Порошенко поздравляет бойцов полка «Азов» с днем добровольца». Многие из них с первых дней российской агрессии на фронте», – говорится в сообщении.

В «Миротворце» также подчеркнули, что пока реальные бойцы «Азова» на передовой защищают Родину, боевики ведущих от него свою родословную «Национального корпуса» и «Национальных дружин» в тылу действуют «в интересах врага».

«А в это время «Нацкорпус» и «Нацдружины «Билецкого (лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого, – ред.» в тылу, объединившись с Анатолием Шарием, беглым Александром Онищенко и другой мразью, прикрываясь националистическими лозунгами, осуществляют свою деструктивную деятельность в интересах врага», – сказано в публикации.

По мнению авторов, таким образом представители «Нацкорпуса» и «Нацдружин» «фактически стреляют бойцам в спину».

«Туда, где сейчас Порошенко и Азовцы, эти сцикливые крысы не приехали», – резюмируют в «Миротворце».

Напомним, в четверг, 14 марта, Петр Порошенко приехал на фронт, где поздравил бойцов с Днем добровольца. В частности, он встретился с военнослужащими полка «Азов».