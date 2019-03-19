Детали фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018» в номинации «Промышленник года»

2019-03-19 13:10 144

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018»

в номинации «Промышленник года»

Дмитрий ИОРГАЧЁВ

Генеральный директор ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель»

Кандидат технических наук, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженный работник промышленности Украины, награжден Почетным знаком Президента Болгарии за укрепление связей между Болгарией и Украиной, обладатель Почетного отличия за личный вклад в развитие отечественной промышленности, награжден орденом им. Г. Г. Маразли III-й степени, награжден орденом «За заслуги» ІІ-й и III-й степени, награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины за личные заслуги перед украинским народом, присвоено звание «Почетный гражданин Одесской области».

Самые значительные события в Вашей профессиональной деятельности в 2018 году?: Запуск нового комплекса по производству LAN-кабеля.

21 августа 2018г. на территории завода Одескабель состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса по выпуску LAN-кабелей. Одной из последних инвестиций стало приобретение комплекса оборудования нового поколения, для производства LAN-кабелей от ведущих мировых брендов: NIEHOFF (Германия) и SETIC (Франция).

Не секрет, что качественное оборудование приближает производителя к успеху, а в нашем случае оно является его основой. Именно поэтому выбор пал на лидеров отрасли. Согласно последней редакции международного стандарта для структурированных кабельных систем (СКС) ISO/IEC 11801:2017 для офисных и бизнес-структур, предусматривается использование LAN-кабелей не ниже категории 6А. Нарастающий спрос на высококачественные LAN-кабели более высоких категорий как на рынке Украины, так и на рынках Западной Европы, обязывает нас подготовить соответствующее предложение.

Ввод в эксплуатацию этих производственных мощностей позволит предприятию увеличить объем выпускаемой продукции на 70% или на 5 тыс. км готового кабеля в месяц, при соответствии уровня качества самым высоким нормам международных стандартов.

Ваша «Формула успеха»?: Для того, чтобы быть успешным нужно избегать людей, которые в тебе сомневаются.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Директором.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечтаю видеть город, в котором живу и работаю, - Одессу – цветущей, богатой, с современной развитой инфраструктурой и работающими предприятиями, а её жителей – счастливыми и успешными. Мечты сбываются, и эта моя мечта должна осуществиться в ближайшее время, уверен в этом.

Быть сегодня успешным – это… Не думаю, что, достигая успеха можно оставаться равнодушным. Любое дело успешно существует только при условии, что в него вкладывают душу, энергию, знания, умение и опыт. Это и есть ответ – быть успешным – значит не быть равнодушным.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Основное – это профессионализм и взаимопонимание всех участников процесса, направленного на достижение поставленной цели. Я убеждён, что если ты ответственный руководитель, то понимаешь важность и значимость каждого сотрудника. Понимаешь, что от его удовлетворённости работой и условиями труда зависит благополучие всей команды, а значит и всего предприятия.

Ваш любимый афоризм?: Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом (М. Жванецкий).

Кто для Вас пример в бизнесе?: Наверное, в жизни каждого из нас есть такой человек, который становится, словно, ориентиром: в делах, поступках, в сложных ситуациях. Для меня такой человек – академик, профессор, президент международной ассоциации «Интеркабель» – Пешков Изяслав Борисович. Изяслав Борисович всю жизнь проработал в кабельной отрасли, благодаря ему я стал кабельщиком, благодаря его поддержке – руководителем кабельного завода. Он для меня пример, и не только в бизнесе.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины?: Сегодня есть много отраслей, которые являются важными и ключевыми для экономики Украины, но так как предприятие, которое я возглавляю работает в области, связанной с энергетикой, то хочу отметить, что энергетический сектор Украины то же имеет много различных направлений охватывающие преобразования первичной, природной энергии во вторичную, а потом передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Основная масса генерирующих мощностей базируется на использовании традиционных видов тепловых и гидроэлектростанций, а также атомной энергетики.

Но, я, как и большая часть цивилизованного мира вижу будущее за альтернативными источниками энергии. Как пример: солнечная фотоэлектрическая промышленность привлекает большое внимание как наиболее перспективная, экологически безопасная для окружающей среды и энергонезависимая отрасль, и ожидается, что она будет играть важную роль в решении глобальных энергетических и экобиологических проблем. Я считаю, что различные области, связанные с альтернативными источниками энергии надо развивать. За этим – будущее.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Возможно, медициной. Помогать людям – во все времена актуально. А кто сделает это лучше, чем хороший, квалифицированный врач?

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Уинстон Черчилль очень точно сформулировал ответ – «Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи, ибо на Титанике все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы!».

Что было первым, что Вы создали своими руками?: Сложно ответить на этот вопрос.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я... проложу наш кабель по всему миру». И это не потому, что я руководитель кабельного завода. Во – первых, в качестве нашего кабеля я абсолютно уверен, а во-вторых – сегодня кабель несёт свет, энергию, информацию, безопасность. Он делает жизнь людей проще, комфортнее, быстрее. Он, буквально, соединяет людей. Сегодня кабель – это символ прогресса, так вот, я бы этот прогресс максимально ускорил.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Иногда излишне напрасно доверяю людям. Никак не могу привыкнуть, что человек может пообещать и не сделать.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Одесса – уникальна. Этот город с его неунывающими, деятельными, талантливыми жителями и удивительной атмосферой претендует на звание отдельного чуда света.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Катерина. Моя вторая половина, моя супруга, Екатерина Георгиевна, для меня уже много лет – та планета, вокруг которой вертится моя жизнь и жизнь всей нашей семьи. Её поддержка – тот фундамент, на котором строится благополучие и успех.

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В Украине есть много достойных мест, которые не стыдно показать любому президенту. Одесса, Львов, Киев (Лавра).

Но если бы время было ограничено, то я бы привез гостя в Одессу – столицу юмора и солнца. Одесса – один из самых красивых и колоритных городов Украины. Перечислять все прелести этого города можно до бесконечности, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Михаил Жванецкий говорил об Одессе: «Именно здесь создают все, чему потом аплодируют».

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Спорт. Несколько лет назад открыл для себя большой теннис. Активная, эмоциональная, подвижная игра. Она даёт возможность хоть на несколько часов отключиться от текущих вопросов и, что немаловажно, позволяет быть в форме и держать удар – во всех смыслах.

Петр ПИЛИПЮК

Генеральный директор и совладелец международной компании Modern-Expo Group

Вместе со своим польским партнером, бизнесменом Богданом Лукасиком развил компанию с локального предприятия, которое занималось производством торгового оборудования – до ключевого поставщика комплексных решений для лидеров ритейла в Центральной и Восточной Европе. Сегодня география поставок компании – 70 стран мира.

Окончил естественно-географический факультет по специальности «География и биология» с дополнительной специальностью – «Химия» – Луцкого педагогического института имени Леси Украинский (сегодня – Восточноевропейский национальный университет).

Три главных события 2018 по Вашей версии?: Первое событие: В 2018 году Modern-Eхро создала две компании: MINT, занимающейся SMART-решениями: нейронными технологиями, аналитикой Big Data, технологиями компьютерного зрения и тому подобное; и компании SQUARES, которая специализируется на разработках концептов для ритейла: анализирует рыночную среду, создает дизайны проектов, разрабатывает ритейл-концепты. Вторая – в 2018 году выросла география рынков на еще плюс десять стран, и теперь компания поставляет торговое оборудование в 70 стран мира. Третья: в 2018 году Modern-Eхро впервые за 22 года работы начала процесс ребрендинга, который продлится в течение всего 2019 года.

Ваша «Формула успеха»?: Ищите дело по душе! Такое, о котором вы могли бы сказать: эта работа – мое хобби! Чтобы найти такое дело, надо всегда учиться новому, и выверять свое внутреннее состояние, спрашивая у себя: я счастлив этим заниматься? Я меняю себя и мир к лучшему? И вот когда такое дело у вас будет, то вокруг него обязательно объединяться ваши единомышленники, и вы сами не заметите, как создадите собственный центр притяжения.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: В детстве очень хотелось быть ... героем. Все зависело от того, какой книгой я на тот момент увлекался. Если это были книги о военных, я был героем-пограничником, произведения Дюма - и я уже мушкетер, Артур Конан Дойл - вашему вниманию герой-детектив. Герой во мне всегда хотел решать сложные, нетривиальные задачи. Могу сказать, что в этом смысле моя детская мечта сбылась.

Есть ли у вас мечта, которая пока не осуществилась? Мечтаю, чтобы мы построили компанию, которая бы стала №1 в мире. И мы с командой Modern-Eхро пока на пути к осуществлению этой мечты.

Быть сегодня успешным - это ... Многие думают, что сегодня быть успешным, это как вытянуть счастливый билет на экзамене, к которому ты не готовился. Но, по моему мнению, всякому успеху предшествует определенная подготовка, объем работ. Быть успешным – это быть независимым, быть счастливым от того, что ты делаешь и видеть, что тебе это удается. Это когда твое любимое дело приносит пользу не только тебе, но и другим.

Что является сегодня главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Самое главное – абсолютная вера в то, что делаешь. Непробиваемый оптимизм, который дает возможность фокусироваться на невероятных, на первый взгляд, проектах. Большая цель и команда профессионалов с такими же, как у тебя, ценностями.

Все перечисленное как раз и дает возможность лидировать сегодня и идти за мечтой дальше.

Ваш любимый афоризм?: «Если не знаешь, как поступить, поступай по закону».

Кто для Вас является примером в бизнесе?: Меня вдохновляет Маск. Когда я больше ознакомился с его биографией, то выяснилось, что это история, которая не оставляет равнодушным. Или Генри Форд, который никогда не искал легких путей, шел к своей цели вопреки общественному мнению и добился невероятных успехов.

Какую отрасль Вы считаете сегодня главной для Украины?: Ту, в которой как раз и работает Modern-Eхро – это промышленность. Интенсивный рост промышленности вызывает стремительный экономический рост страны. Перспективы экономики напрямую зависят от того, может ли страна производить разнообразную продукцию, экспортировать, быть конкурентной на мировом рынке. Мощная промышленность – это уплаченные налоги в государственную казну, это всегда путь к повышению уровня жизни, к развитию инноваций.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Думаю, это опять касалось бы ритейла ... но сто лет назад.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в том, чтобы делать нечто большее, чем просто зарабатывать. Например, разширять границы возможного, принимать новые вызовы и, реагируя на них, познавать себя, становиться ежедневно в чем-нибудь немного лучше, чем вчера, и менять к лучшему этот непростой мир.

Что было первым, что Вы создали своими руками?: Это был детский стульчик. Мой дедушка имел много столярных инструментов и всегда охотно показывал, какой для чего предназначен. Всегда особенно тепло его вспоминаю: он был не только мастеровитым бондарем, человеком с золотыми руками, но и очень хорошим руководителем. Во времена оккупации во время войны принял на себя управление колхозом, во многом благодаря его решению село выжило.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... сделаю ее стартом для следующего прыжка» (смеется). Но Архимед, все же, сказал лучше.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Говорят, что я бываю слишком добрым (смеется).

Есть ли у Вас любимая книга?: Настольная книга, которую я впервые прочитал где-то в 2007 году. Она серьезно повлияла на меня как на руководителя и стала двигателем изменений на Modern-Eхро. Это книга Таити Оно «Производственная система Тойоты».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С поэтом, ученым и политиком. А именно с Тарасом Шевченко, о котором, несмотря на его произведения и биографические разведки, мы все равно мало знаем; с автором теории относительности Альбертом Эйнштейном; и с Уинстоном Черчиллем, который наверняка знал, как быть незаурядным и мудрым политиком в чрезвычайно сложных условиях. У всех них есть чему поучиться.

Какое чудо света вы бы хотели перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Не вижу смысла переносить в родной город какое-то другое чудо, когда у нас есть свое. Замок Любарта в Луцке – одно из чудес Украины. Уже в XV веке здесь проходил съезд европейских монархов, которые решали важнейшие проблемы межгосударственных отношений.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали?: Планета Modern-Eхро.

Представьте, что к вам в гости пришел Президент США с просьбой показать Украине. Куда бы вы его пригласили на экскурсию?: Мы бы пригласили господина Президента в Луцк. Думаю, нам было бы приятно показать ему конкурентоспособную компанию, главный офис и производственная площадка которого находятся в небольшом городе на западе Украины. Мы бы показали, как меняемся, пошли бы на производство и там рассказали бы ему, что Modern-Eхро достигла эффективности, внедрив несколько лет назад систему бережливого производства LEAN – это философия производственной системы Тойоты. Она меняет не только подходы в работе и дает для этого очень практические инструменты. Эта система меняет образ мышления, а следовательно – меняет жизнь. Думаю, нам было бы о чем поговорить.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Больше всего я люблю и хочу бывать в производственных цехах – это место создания ценностей. Живой, большой организм, за работой которого интересно наблюдать и почетно быть его частью. Бывают моменты, когда тебе просто нужно внутренне отдохнуть, взять паузу, перезагрузиться. Производство для этого – идеальный вариант.

Вячеслав ЧАИЦКИЙ

Генеральный директор АО «Электромашина»

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели? Ваш жизненный девиз?: Способность руководить, творческий потенциал, взаимоотношения с коллегами, удача. Без обыкновенных людей не бывает великих. Девиз «Время не любит, когда его тратят впустую».

Кем Вы мечтали стать в детстве? Лётчиком.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая?: Плыть по Байкалу.

Быть сегодня успешным – это… добиваться поставленных целей и оставаться довольным своими достижениями. Быть первым среди равных.

Что является сегодня самым главным в работе руководителя промышленного предприятия? Что дает возможность быть лидерами промышленной отрасли?: Работа на результат.

Ваш любимый афоризм?: «Кто хочет работать – тот ищет средства, кто не хочет – ищет причины» (Королёв).

Кто для Вас пример в бизнесе?: Тот, кто достиг успеха собственными силами.

Какую отрасль Вы считаете сейчас главной для Украины?: Машиностроение.

Каким делом Вы бы занялись, если бы жили сто лет назад?: Путешествовал бы.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Не в деньгах счастье, а в их количестве ;) Счастье в реализации своей мечты.

Что было первым, что Вы создали своими руками?: Лыжи и хоккейная клюшка

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Вспыльчивость.

Есть ли у Вас любимая книга?: Евгений Фёдоров «Каменный пояс».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С тем, с кем совпадали бы взгляды на реальные события.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Электромашина.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Отдых на природе, сбор грибов, рыбалка.