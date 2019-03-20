Детали У Тимошенко готовятся фальсифицировать выборы: опубликованы документы

2019-03-20 17:30 204

У Тимошенко готовятся фальсифицировать выборы: в сети опубликовали доказательства

Штаб кандидата в президенты Юлии Тимошенко готовится фальсифицировать выборы, получив контроль над окружными избирательными комиссиями через представителей своих технических кандидатов. Об этом в своем Facebook написал политический эксперт Глеб Ляшенко.

«Глядя на то, как проводит избирательную кампанию Юлия Владимировна, прихожу к однозначному выводу: президентом она не станет никогда. Очень много тактических ошибок, откровенно слабая команда политтехнологов и отсутствие былой энергетики внутри самой ЮВТ закрывают перед ней двери в президентский кабинет. Буквально накануне всплыло очередное доказательство того, что команда Тимошенко готовится к массовым фальсификациям на выборах. Нардеп Саврасов опубликовал документы, подтверждающие, что в ходе заседания окружной избирательной комиссии №201 в Черновицкой области "доверенным лицом Тимошенко Юлии Владимировны была предоставлена информация о том, что все вопросы касаемо восьми технических кандидатов решать через нее"», – написал Ляшенко, приведя также ссылку на опубликованные документы.



По словам эксперта, таким образом у Тимошенко фактически назвали перечень ее технических кандидатов.

«Говоря простым языком, у Тимошенко открыто признали, что 8 зарегистрированных кандидатов в президенты – Соловьев, Габер, Новак, Носенко, Тарута, Кармазин, Деревянко и Наливайченко – являются техническими кандидатами Юлии Владимировны. Чуть позже появилась информация, что то же самое наблюдается и в других окружных избирательных комиссиях (в частности, №113 и №163)», – отметил политолог.

Он также пояснил, что без масштабных фальсификаций у Юлии Тимошенко нет шансов даже выйти во второй тур.

«Выходит, что Тимошенко целенаправленно пытается через подставных кандидатов взять под контроль окружные комиссии. Зачем? Для того чтобы никто не мешал в день выборов устроить массовые фальсификации. Для нее подобная тактика – последний шанс сохранить надежду на благоприятный исход. В условиях честной борьбы Юлия Владимировна президентские выборы не выиграет. Значит, нужно действовать грязными методами, ибо цель оправдывает средства», – констатировал эксперт.