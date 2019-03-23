Детали Елена Бондаренко: Бойко участвовал в сговоре против Януковича

2019-03-23 14:01 99

«Почему я за Вилкула, а не за Бойко? Сразу оговорюсь. Уважаю бойкинские талант руководителя, опыт работы в промышленности, невозмутимость, приверженность семье и христианским ценностям. На этом все», пишет на своей странице в Фейсбук политик и журналист Елена Бондаренко. Бойко инерционно плывет только на рейтинге Оппоблока, Вилкул – более перспективен, активен, быстро набирает политический вес, хотя и стартовал очень поздно, отмечает она.

«Вилкул построил крепкую областную организацию ПР, а затем ОБ в Днепропетровской области, Бойко партийную работу в вверенной ему Киевской области упустил (см. результаты предыдущих выборов). Вилкул не стучит на бывших коллег, Бойко публично регистрирует какие-то кляузы в полиции на тех, с кем ранее рядом работал в парламенте», считает Бондаренко.

Также по ее мнению, Вилкул - надежный командный игрок и никогда не участвовал в заговорах против руководства партии и не вел переговоров за спиной у сопартийцев, а Бойко имеет целый шлейф подобных историй: встречи с заговорщиками по теме «Как сместить Януковича», «устроим ему майдан», венский сговор «Порошенко – наш президент, Кличко – наш мэр», сепаратные переговоры с Виктором Медведчуком.

Далее, Елена Бондаренко задается рядом вопросов:

- Зачем Бойко участвовал с сговоре против Януковича в 2013 году? Что ему было не так?

-Зачем Бойко поддержал Венский сговор, на котором Фирташ, Левочкин, Порошенко и Кличко договорились о том, что именно Порошенко – президент, Кличко – мэр?

В итоге, мы получили войну, отчаянную коррупцию, грабеж людей, депопуляцию, деиндустриализацию, вооруженные банды на улице и кучу других «ништяков» по всей стране, а в Киеве мы получили грязь, развал системы образования, коммерциализацию медицины, схемы Столара, падающие мосты, и каждого второго умершего в интенсивной терапии, чем так гордится мэр.

-Зачем он писал кляузы в полицию на бывших коллег по партии?

-Зачем он без ведома и за спинами своих коллег по партии участвовал в переговорах с Виктором Медведчуком?

-Почему он в вверенной ему Одессе-маме оставлял без помощи сопартийцев в СИЗО, а выручали их те, кто за Одессу не отвечал (к примеру, так было с Орловым, которому помогал Новинский?

На эти вопросы, отмечает политик, она могла бы найти ответы, но довольно в оскорбительном тоне. «Но это все – слишком убого. И у меня нет ответа – почему».





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