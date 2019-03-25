Детали Политолог: Вояж Бойко в Москву копия визита туда Витренко в 2006

2019-03-25 18:18 216

Политолог Андрей Золотарев на своей странице в Фейсбук напомнил о том, как когда-то один одиозный политик уже летал в Москву на «газовые» переговоры. «Вояж Медведчука –Бойко в Москву это такой себе День сурка. Где то мы уже это проходили, когда это уже было. Ах да, Наталья Витренко тоже с Дмитрием Медведевым встречалась, газовые проблемы обсуждали. Только это было в 2006 году https://korrespondent.net/amp/142756/“

На самом деле, считает эксперт, встречаются две безисходности. «Ситуация с Медведчуком – Бойко понятна цели не достигнуты,а перспективы смутные». По его мнению, показательна позиция Соловьева в «Воскресном вечере» открестившегося от ставок на Бойко. При этом, политолог утверждает, что Москва сама сделала все, чтобы поделить бело-синий сегмент политикума в Украине на пророссийских и проукраинских. «Закономерный результат такой «мудрой» и «прозорливой» политики Кремля на украинском направлении. «Знание» Москвой украинских реалий всегда впечталяло. Поэтому и в кардинально изменившейся обстановке крутят изрядно пропахший нафталином сюжет. Остается только снова Наталью Михайловну в Москву вызывать на переговоры».