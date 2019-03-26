Детали ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ

2019-03-26 19:48 342

В США набирает обороты новый скандал, и на сей раз не обошлось без представителей Украины.

Отправной точкой стали заявления, сделанные генеральным прокурором Юрием Луценко в интервью изданию The Hill. В частности, Луценко во второй части своего интервью говорит, что увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена – Хантер. Напомним, компанией Burisma владеет бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.

По словам генерального прокурора, согласно документам дела, члены совета директоров Burisma получили 17 млн долларов сомнительного происхождения. А дело по компании после увольнения Шокина передали в столь любимое посольством США НАБУ, где его по-тихому закрыли. Стоит отметить, что глава НАБУ Сытник, недавно уличенный в шпионаже против Трампа, всегда пользовался особым расположением администрации Обамы.

То есть, получается, что вице-президент США позволял себе вмешиваться в дела Украины ради того, чтобы его сын мог и дальше наживаться на, очевидно, украденных у украинцев средствах.

Впрочем, не лишним будет вспомнить и другие "подвиги" Байдена в Украине. Процитируем абзац из статьи PJ media:

"Отношения семьи Байденов с украинской компанией Burisma заключались в том, чтобы исключить одного из самых известных мафиозных банкиров страны, Игоря Коломойского, из списка запретов на выдачу виз в США. Под руководством Байдена помощь в размере 3 миллиардов долларов поступила в Украину, и компания его сына была причастна к исчезновению 1,8 миллиардов долларов этих денег".

По данным авторов, эти деньги поступили от МВФ на счета в "ПриватБанке", тогда еще принадлежавшем Коломойскому, а потом исчезли. Причем, в статье говорится, что, по данным "Наших Грошей", "эта сделка на 1,8 миллиарда долларов с помощью поддельных контрактов была просто операцией по отмыванию средств".

Да, эта тема и раньше фигурировала в американских СМИ, но теперь она получила новые подтверждения, и сторонники Дональда Трампа уже говорят о начале расследования. А мы можем говорить о фактически взятках, которые получал Джо Баден от украинских олигархов. С которыми он делал "маленький", но очень незаконный "бизнес".

В сухом остатке мы получаем такую вот странную поддержку Украины со стороны администрации Обамы: поддерживаем, но не всех, а только тех, кто с нами "работает". И держим их "на коротком поводке". И в этом контексте, кстати, стоит обратить внимание на осторожные (пока что) заявления все тех же сторонников Трампа: "Теперь мы понимаем, почему Обаме было OK, когда Путин забрал Крым, и почему он не направлял Порошенко военную помощь".

Источник

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Канада назло Трампу не признала контроль Израиля над Голанскими высотам

2019-03-26 14:16 396

В США поставили точку в деле о предвыборном сговоре Трампа и Путина

2019-03-26 08:10 402

Трамп настоятельно предложил уволить посла США в Украине Мари Йованович

2019-03-25 09:40 693

Трамп отреагировал на скандальную статью с Луценко

2019-03-21 19:00 2826

Еще новости в разделе "Детали"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ

2019-03-26 19:48 342

фото 29 марта под крышей Национальной оперетты покажут трагикомедию «Оркестр»

2019-03-26 13:45 330

CЫГРАЙТЕ НА ПОПУЛЯРНЫХ ИГРАЛЬНЫХ СЛОТАХ В ОНЛАЙН КАЗИНО AZINOKASINO

2019-03-26 09:48 309

Политолог: Вояж Бойко в Москву копия визита туда Витренко в 2006

2019-03-25 18:18 708
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ 2019-03-26 19:48 342
фото 29 марта под крышей Национальной оперетты покажут трагикомедию «Оркестр» 2019-03-26 13:45 330
CЫГРАЙТЕ НА ПОПУЛЯРНЫХ ИГРАЛЬНЫХ СЛОТАХ В ОНЛАЙН КАЗИНО AZINOKASINO 2019-03-26 09:48 309
Политолог: Вояж Бойко в Москву копия визита туда Витренко в 2006 2019-03-25 18:18 708

Лента

21:30 "Укрзализныця" назначила "пасхальные поезда"
21:00 В Кабмине объяснили, как многодетным семьям получить помощь на детей
20:30 Доллар в Украине подорожал после падения курса
20:00 Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен
19:48 ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ
19:30 МИД озвучил позицию Украины относительно Голанских высот
19:00 В Пенсионном фонде заявили, что полностью выплатили украинцам монетизированные субсидии
18:30 Украине хотят дать поражения 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом — что известно
18:00 Европарламент одобрил отказ от перевода часов на “летнее” и “зимнее” время
17:30 В Украине в 2018 году более чем в полтора раза увеличилось количество разводов