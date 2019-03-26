Детали ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЦЕНКО СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В США КРАЖИ 1,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ БАЙДЕНОМ И КОЛОМОЙСКИМ

2019-03-26 19:48 342

В США набирает обороты новый скандал, и на сей раз не обошлось без представителей Украины.

Отправной точкой стали заявления, сделанные генеральным прокурором Юрием Луценко в интервью изданию The Hill. В частности, Луценко во второй части своего интервью говорит, что увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина связано с делом компании Burisma, где в совете директоров с 2015 года работает сын Джо Байдена – Хантер. Напомним, компанией Burisma владеет бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.

По словам генерального прокурора, согласно документам дела, члены совета директоров Burisma получили 17 млн долларов сомнительного происхождения. А дело по компании после увольнения Шокина передали в столь любимое посольством США НАБУ, где его по-тихому закрыли. Стоит отметить, что глава НАБУ Сытник, недавно уличенный в шпионаже против Трампа, всегда пользовался особым расположением администрации Обамы.

То есть, получается, что вице-президент США позволял себе вмешиваться в дела Украины ради того, чтобы его сын мог и дальше наживаться на, очевидно, украденных у украинцев средствах.

Впрочем, не лишним будет вспомнить и другие "подвиги" Байдена в Украине. Процитируем абзац из статьи PJ media:

"Отношения семьи Байденов с украинской компанией Burisma заключались в том, чтобы исключить одного из самых известных мафиозных банкиров страны, Игоря Коломойского, из списка запретов на выдачу виз в США. Под руководством Байдена помощь в размере 3 миллиардов долларов поступила в Украину, и компания его сына была причастна к исчезновению 1,8 миллиардов долларов этих денег".

По данным авторов, эти деньги поступили от МВФ на счета в "ПриватБанке", тогда еще принадлежавшем Коломойскому, а потом исчезли. Причем, в статье говорится, что, по данным "Наших Грошей", "эта сделка на 1,8 миллиарда долларов с помощью поддельных контрактов была просто операцией по отмыванию средств".

Да, эта тема и раньше фигурировала в американских СМИ, но теперь она получила новые подтверждения, и сторонники Дональда Трампа уже говорят о начале расследования. А мы можем говорить о фактически взятках, которые получал Джо Баден от украинских олигархов. С которыми он делал "маленький", но очень незаконный "бизнес".

В сухом остатке мы получаем такую вот странную поддержку Украины со стороны администрации Обамы: поддерживаем, но не всех, а только тех, кто с нами "работает". И держим их "на коротком поводке". И в этом контексте, кстати, стоит обратить внимание на осторожные (пока что) заявления все тех же сторонников Трампа: "Теперь мы понимаем, почему Обаме было OK, когда Путин забрал Крым, и почему он не направлял Порошенко военную помощь".

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