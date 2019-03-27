Детали Вадим Новинский в Одесской области: Нужно прийти на выборы и проголосовать сердцем

2019-03-27 20:12 135

Об этом в Измаиле заявил народный депутат Украины, глава парламентской фракции Оппозиционный Блок Вадим Новинский. 27 марта 2019 года парламентарий по приглашению и по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского принял участие в традиционном богослужении в Измаильском Свято-Покровском кафедральном соборе и Крестном ходе в честь Федоровской иконы Божией Матери от собора к Свято-Николаевскому Измаильскому мужскому монастырю.

Молитвенное шествие в Измаиле проводится 17 лет подряд, а в этом году оно объединило порядка пяти тысяч человек. По словам самих верующих, накануне судьбоносного для страны дня выборов их сплотило желание объединиться в единой молитве за будущее Украины.

Вадим Новинский признался, что и его молитва в этот день, как впрочем и в иные дни на протяжении последних пяти лет, была о мире и спокойствии на Одесской земле и в Украине в целом, а также о том, чтобы выборы Президента прошли в спокойствии и без нарушений.

«Народ должен объявить 31 мая президенту Порошенко народный импичмент на избирательных участках, мы обязаны это сделать. Мы не должны продлевать ему мандат на еще один срок. За время его правления страна скатилась к катастрофическому состоянию. Я призываю всех прийти на избирательные участки, потому что власть принадлежит только народу, и только народ будет определять, кто будет руководить нашей страной в ближайшие пять лет. Нужно прийти и проголосовать сердцем. Не красивым обещаниям верить, а верить тому, что тот или иной человек сделал в своей жизни», - заявил лидер парламентской фракции Оппозиционного блока, доверенное лицо кандидата в Президенты Александра Вилкула Вадим Новинский.

Вадим Новинский признался, что 31 марта день выборов проведет в Одессе, где на одном из участков Приморского района отдаст свой голос за Александра Вилкула.

«Олександр Вілкул на всех этапах своей трудовой биографии – от помощника экскаваторщика на горно-обогатительном комбинате до вице-премьер-министра Украины – доказал своим трудом, что он – успешный человек. А что такое успех? Это когда свою работу выполняешь достойно, ответственно и честно. Александр Вилкул своим жизненным путем, своей рабочей историей доказал, что он способен руководить государством», - отметил Вадим Новинский.

Двухчасовое богослужение и крестный ход за мир в Украине завершились у Поклонного креста, который 18 лет назад был доставлен в Свято-Николаевский Измаильский мужской монастырь из Соловецкого монастыря. Владыка Агафангел провел праздничный молебен, поблагодарил Вадима Новинского за поддержку канонической православной Украинской церкви и призвал верующих принять самое активное участие в голосовании за будущего президента страны.