Детали Индия сумела ракетой сбить собственный спутник на орбите

2019-03-29 23:25 645

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что его страна сбила собственный спутник на низкой орбите с помощью противоспутниковой ракеты, назвав это историческим подвигом. 

"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха. Индия вписала свое имя в перечень космически сильных стран", – заявил Моди в телеобращении, передает CNN.

При этом в МИД страны заявили, что Индия не планирует вступать в гонку вооружений в космическом пространстве.

Испытания якобы направлены на сдерживание угроз индийским космическим ресурсам от ракет большой дальности и "отстаивание своих прав в космическом пространстве".

Замкомандующего Космических сил США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон подтвердил, что испытания состоялись.

Испытания раскритиковали Пакистан и Китай, назвав их "обыкновенной рекламой и хвастовством".

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