Детали Черниговскими штабами Порошенко и Зеленского «заправляет» экс-регионал Валерий Давиденко

2019-03-29 09:53 240

За результат Петра Порошенко и Владимира Зелинского на президентских выборах в Черниговской области отвечает одиозный экс-регионал, ныне нардеп-мажоритарщик БПП Валерий Давиденко.

В областной команде Порошенко Давиденко руководит теневой кассой. По информации СМИ, к финансированию кампании действующего президента нардеп привлек своих давних партнеров по Партии регионов: Бориса Приходько (во времена Януковича был первым заместителем главы Нацбанка, друг Александра Януковича) и Игоря Соркина (экс-глава НБУ и негласный «кассир» семьи Януковичей). Параллельно нардеп Давиденко курирует «команду новых лиц» прямого конкурента Порошенко на выборах Владимира Зеленского. Областной штаб Зеленского возглавляет креатура Давиденко Павел Халимон. Он баллотировался в Черниговский облсовет в 2015 году от партии «Наш край», которую финансировал Давиденко.

Социология по Черниговской области не в пользу Порошенко. В области ожидают фальсификации — Давиденко вместе с представителями «семьи Януковича» обеспечат и «методологию», и финансирование.

При этом сотрудничество Давиденко с конкурирующими штабами прямо указывает на то, что экс-регионалы предадут Порошенко в случае превалирующей электоральной поддержки команды Зеленского. Прошедший не одну избирательную кампанию Валерий Давиденко дальновидно раскладывает яйца в разные корзины.

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