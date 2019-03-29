Детали Шлапак и Молчанова продолжают безнаказанно готовить сетку подкупа для Тимошенко, – блогер

2019-03-29 23:21 135

Начальница киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее ближайшая соратница Алла Шлапак продолжают безнаказанно готовить сетку подкупа в пользу кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом в своем Facebook заявил политолог Глеб Ляшенко.

«Прошла неделя с момента публикации резонансного материала о том, как в штабе Тимошенко планируют массовый подкуп. Тогда СМИ опубликовали аудиозаписи переговоров начальницы киевского избирательного штаба "Батькивщины" Влады Молчановой, которая является ближайшей соратницей одиозной Аллы Шлапак», – написал Ляшенко.

Он напомнил, что на записи Влада Молчанова обсуждает планы о подкупе студентов и членов избиркомов в пользу Юлии Тимошенко.

«На записи хорошо слышно, как Молчанова сначала проговаривает планы о масштабном подкупе студентов Киева, а затем – планы по "скупке" членов избирательных комиссий. Причем, что интересно, речь идёт в первую очередь о технических кандидатах Юлии Владимировны, которые за свой нелёгкий труд получают внушительные "жалованья". Кому интересно, послушайте скандальную аудиозапись», – отметил политолог.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения к правоохранителям, они так и не отреагировали на правонарушение.

«И вот прошла неделя. За это время было несколько открытых обращений в МВД и ГПУ с требованием начать расследование. Однако никакой реакции от правоохранителей не последовало. Наверное, у МВД и ГПУ есть дела поважнее? Между тем, за 2 дня до выборов пресловутая "сетка" Тимошенко благополучно разрастается благодаря усилиям её верных соратниц Шлапак и Молчановой. Студентов Киева хотят заставить проголосовать за кандидата Ю., но лично я не уверен, что идея воплотится в жизнь», – заключил Глеб Ляшенко.

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