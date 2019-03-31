Из-за видеосъемки зала голосований на Донбассе избили члена избиркома

Нацполиция проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка, снимавшего участок на камеру.
"На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги по участку при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру", -сообщает донецкая областная полиция.
Пострадавший от госпитализации отказался. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Великоновоселовского отделения полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.