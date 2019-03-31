Украина Из-за видеосъемки зала голосований на Донбассе избили члена избиркома

2019-03-31 14:15 201

Нацполиция проверяет факт избиения одного из членов избирательного участка, снимавшего участок на камеру. 

"На линию 102 поступил вызов от 41-летнего члена избирательной комиссии, который сообщил, что его избили коллеги по участку при попытке видеофиксации избирательного процесса в зале голосований и повредили видеокамеру", -сообщает донецкая областная полиция.

Пострадавший от госпитализации отказался. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Великоновоселовского отделения полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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