Политика КАРТА В Нацполиции составили карту нарушений на выборах президента

2019-03-31 13:35 198

В полицию поступило 284 заявления и сообщения об избирательном процессе. Кроме того, следователи открыли три уголовных производства.

Как сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, в основном сообщения касаются фактов подкупа избирателей, незаконной агитации и фотографирования бюллетеней. В то же время полицейские зарегистрировали три уголовных производства - в Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Отметим, что 284 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, пришли в полицию из таких областй: Днепропетровская - 30, Донецкая - 28 Одесская - 25, Харьковская - 21, Киев - 19, Луганская - 17, Сумская - 15, Полтавская - 14, Кировоградская, Винницкая - по 13 Запорожская - 12, Тернопольская - 10, остальные - менее 10.

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