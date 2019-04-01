Курьезы Президента выбирали 17 миллионов украинцев - явка и данные по областям

2019-04-01 10:41 216

На текущих выборах президента Украины проголосовали каждые шесть из десяти граждан Украины. По данным Центризбиркома, окончательная явка на участки составила 63,48%. 

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в голосовании на выборах президента приняли участие 17 000 599 избирателей из 26 770 419 человек.

Этот показатель выше уровня 2014 года, когда на участки пришли 60,29%.

Больше всего избирателей проголосовало во Львовской области (68,88%), на Волыни (68,33%) и Киеве (67,99%). В Закарпатской области зафиксирована самая низкая явка - 46,99%, далее следуют Черновицкая (56,07%) и Луганская области (56,77%).

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