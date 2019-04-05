Детали Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты

2019-04-05 19:07 165

 

В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией "Квартал 95". По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.

"Именно сюда попал 41 млн долларов, украденный из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников "Квартала 95", - пояснили активисты.

Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.

"5 июля 2012, меньше чем за 2 часа после того как деньги были получены, Зеленский кладет 9000000 долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 000 долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 000 долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 000, 16 августа 2013 года - еще 800 000 долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?" - спрашивают активисты.

По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.

 "Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800000 долларов. 24 апреля -  600 000 долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., Зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 000 долларов. 2 июне того же года - 610 000 и 5 декабря - еще 900 000 долларов", - рассказали авторы видео.

Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.

"Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги", - настаивают они.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Порошенко хотят анализа волос Зеленского: Наркотики сохраняются 90 дней

2019-04-05 18:00 225

В Украине запретили требовать деньги с виновников ДТП - первыми платят страховщики

2019-04-02 19:00 1230

Джамала предостерегла от голосования за Зеленского: реакция соцсетей

2019-03-31 20:03 30450

Николай Азаров поддержал Владимира Зеленского – соцсети возмущены

2019-03-31 20:01 3003

Еще новости в разделе "Детали"

Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты

2019-04-05 19:07 165

Помощник Зеленского - получение томоса самое важное для нас

2019-04-05 13:24 396

6 апреля в Национальной оперетте эпохальная рок-опера «Белая ворона»

2019-04-01 22:16 1320

фото В Киеве провел мастер-класс звезда Парижской сцены – Сирил Атанасов

2019-04-01 12:29 918
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты 2019-04-05 19:07 165
Помощник Зеленского - получение томоса самое важное для нас 2019-04-05 13:24 396
6 апреля в Национальной оперетте эпохальная рок-опера «Белая ворона» 2019-04-01 22:16 1320
фото В Киеве провел мастер-класс звезда Парижской сцены – Сирил Атанасов 2019-04-01 12:29 918

Лента

20:30 Супрун подсказала, где у кандидатов в президенты искать следы употребления наркотиков
19:33 Диктатор Мадуро отрегировал на дефицит питьевой воды и отсутствие света
19:07 Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты
18:29 Канада планирует за свой счет полностью очистить Украину от мин - названы сроки
18:00 У Порошенко хотят анализа волос Зеленского: Наркотики сохраняются 90 дней
фото 17:32 На продажу выставлен карманный револьвер, из которого застрелился Ван Гог
17:00 В результатах анализов Зеленского не совпадают даты
16:30 ВМС ВСУ испытали очередную новую ракету
16:27 Дело избивавшего в Киеве протестующих полицейского передано в суд
15:46 Стало известно, почему суд не стал рассматривать апелляцию Зайцевой и Дронова