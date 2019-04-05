Детали Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского, - активисты

2019-04-05 19:07 165

В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка. Об этом на странице в Facebook рассказали активисты, которым удалось найти связь между компанией Godfrey Consulting Limited, которая принадлежит подставному лицу Игоря Коломойского Сергею Мельнику, и студией "Квартал 95". По данным активистов, на счета актеров были переведены средства, украденные из ПриватБанка.

"Именно сюда попал 41 млн долларов, украденный из ПриватБанка. И именно отсюда эти деньги пошли на счета пяти различных компаний участников "Квартала 95", - пояснили активисты.

Также удалось выяснить, что украденные из ПриватБанка деньги поступали на счет офшорной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Megiritano Ventures LTD.

"5 июля 2012, меньше чем за 2 часа после того как деньги были получены, Зеленский кладет 9000000 долларов на депозит. Три месяца спустя, 5 октября 2012 года, Зеленский переводит 2 миллиона 340 000 долларов на счет собственной кипрской компании Aldorante Limited. 14 августа 2013 на счет Aldorante Limited были переведены 800 000 долларов. 15 августа 2013 - следующие 850 000, 16 августа 2013 года - еще 800 000 долларов. Зачем переводить ежедневно равные суммы на ту же компанию?" - спрашивают активисты.

По их мнению, таким образом Зеленский пытался запутать денежный след. И делал он так не один раз.

"Чтобы скрыть денежный след. Но это только начало. 3 апреля на счет Aldorante поступает 800000 долларов. 24 апреля - 600 000 долларов. 3 июля 2015 на счет этой компании переводится один миллион долларов, 15 июля - еще 2, 97 миллиона долларов. Появляется еще одна компания - Film Heritage Lnc., Зарегистрированная в Белизе. Она также принадлежит Владимиру Зеленскому. 24 мая 2016 сюда переводится 560 000 долларов. 2 июне того же года - 610 000 и 5 декабря - еще 900 000 долларов", - рассказали авторы видео.

Активисты настаивают на том, чтобы кандидат в президенты Украины объяснил, как на его счету оказались эти деньги.

"Владимир Зеленский, как ты объяснишь украинцам, что деньги, которые украл Игорь Коломойский из их кармана, оказались на твоих тайных счетах? Вова, верни людям деньги", - настаивают они.